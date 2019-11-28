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    Здоров'я

    Скалецька заперечила згортання медреформи і вплив Радуцького на МОЗ

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    Міністерка охорони здоров&rsquo;я України Зоряна Скалецька&nbsp; - Скалецька заперечила згортання медреформи і вплив Радуцького на МОЗ
    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька 

    Очільниця міністерства заперечує заяви про нібито вплив депутата Радуцького, який є засновником мережі клінік «Борис», на всю сферу охорони здоров’я країни

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька не бачить жодної логіки у закидах на свою адресу щодо згортання медичної реформи та нібито впливу на МОЗ народного депутата Михайла Радуцького.

    Про це Скалецька заявила в ефірі «Громадського».

    «Я ніяк не пояснюю речі, які для мене не мають жодної логіки. Такі заяви, такі якісь речі, я вже третій місяць не розумію, звідки вони беруться, і в даній ситуації не бачу сенсу їх навіть коментувати», — сказала вона.

    Також Скалецька заперечує заяви про нібито вплив депутата Радуцького, який є засновником мережі клінік «Борис», на всю сферу охорони здоров’я країни.

    «Ми знов зараз повертаємось, що якісь безпідставні, без жодних аргументів (закиди — ред.), просто так, захотілось сказати у повітря. Давайте не будемо коливати ті речі, які говоряться просто у повітря чи пишуться на парканах», — резюмувала вона.

    Раніше Скалецька пояснила, які зміни чекають українців у 2020 році.

    До слова, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун викрила брехню нової влади стосовно суми грошей, яку держава виділятиме на одного пацієнта

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