За добу у ЗСУ виявили 19 нових випадків коронавірусу



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Загалом за час епідемії одужали 169 військовослужбовців

Сімох військовослужбовців госпіталізували

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували коронавірусне захворювання Covid-19 у 19 людей, сімох із них госпіталізували. Їхній стан здоров’я задовільний.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

12 інших пацієнтів лікуються вдома під наглядом медичної служби: Львівська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Харківська – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовці, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України. Їхній стан здоров’я задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Загалом за час епідемії одужали 169 людей, четверо померли від ускладнень. Наразі лікуються 173 людини.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 536 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 93 людини.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше Covid-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років – 35% та від 50 до 69 років – 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 112, Києві – 95, Вінницькій області – 81 та Рівненській області – 56.

Загалом за час епідемії одужали 169 військовослужбовців