Лікарі назвали ознаки раку, які має знати кожен

Багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання. Про це повідомляє Eat This, Not That.

Більш часте сечовипускання та/або запор

Завідувач відділення гінекологічної онкології в Інституті раку Маямі, доктор Джон Діаз радить звертатися до лікаря у разі, якщо помітили відхилення від нормальної для вашого організму роботи кишківника та сечового міхура. Запор або діарея можуть вказувати на безліч проблем зі здоров'ям, одна з яких – симптом раку.

За його словами, зміна сечовипускання, особливо почастішання, може бути пов'язана з раком сечового міхура або багатьма видами жіночого онкологічного захворювання.

Кров у сечі, як правило, є першою ознакою раку сечового міхура або нирок, але вона також є симптомом багатьох гінекологічних видів раку, таких як рак яєчників або піхви.

Свербіж, печіння, біль, шкірні зміни вульви

Вульва – це зовнішня поверхня жіночих статевих органів. Доктор радить звертати увагу її на зміни кольору або текстури шкіри, такі як висипання, виразки або бородавки. Свербіння, печіння або біль у ділянці вульви, які не проходять, можуть бути ознакою раку вульви.

Втома

Якщо людина, завжди дуже втомлена, – це ненормально. Доктор Діаз зазначає, що втома може бути симптомом онкологічного захворювання, адже ракові клітини споживають більшу частину енергії організму.

Незрозуміла втрата ваги

Раптова ненавмисна втрата ваги найчастіше відбувається у разі раку підшлункової залози, шлунка або легенів, але може спостерігатися і за інших видів раку.

За словами доктора медичних наук Джессі П. Хоутон, саме раптова втрата ваги є найбільш поширеним симптомом будь-якого типу раку. Цього може не бути, коли рак тільки починається, але це надзвичайно поширений симптом раку на пізніх стадіях.

Зміна потоку сечі у чоловіків

Труднощі з випорожненням сечового міхура у чоловіків, слабкіший потік сечі, підтікання після сечовипускання, раптові позиви до сечовипускання, особливо вночі, може бути ознакою раку передміхурової залози. Він є однією із найбільш поширених причин смерті від раку для більшості чоловіків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

