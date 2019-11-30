Вчені назвали продукти, ефективні в боротьбі з похміллям



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Експерти радять антипохмільний напій, що на 65% складається з груші, на 25% - з лайма, і на 10% - з кокосового соку

Груша, лайм, кокосовий сік, сир, помідори та огірки допомагають позбутися алкоголю в організмі, - дослідження

Вчені з Інституту хімічної технології в індійському Мумбаї дійшли висновку, що кокосовий сік, груші, лайм, сир, помідори та огірки допомагають організму швидше впоратися з похміллям.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Current Research in Food Science.

Як пояснили фахівці, причиною похмілля є перетворення етанолу в ацетальдегід, що накопичується в організмі. Для того, щоб зруйнувати і переварити його, необхідні такі речовини, як алкогольдегідрогеназа (АДГ) і альдегіддегідрогеназа (АЛДГ).

Індійські вчені перевірили різні продукти, щоб оцінити їхній вплив на два ферменти. Вони протестували фрукти, овочі, крупи, спеції, молочні продукти, каву.

Так, було встановлено, що груша, лайм, кокосовий сік, сир, помідори та огірки найбільш сильно підвищують активність ферментів і таким чином допомагають позбутися алкоголю в організмі.

Експерти радять антипохмільний напій, що на 65% складається з груші, на 25% - з лайма, і на 10% - з кокосового соку.

Також наголошується, що сир, помідори і огірки, якщо вживати їх у салаті, роблять значний вплив у боротьбі з побічними ефектами алкоголю.

При цьому вчені настійно не рекомендують вживати каву, оскільки вона може навіть продовжити похмілля.

Крім того, не варто зупиняти свій вибір на молоці, зернових культурах, включаючи овес, арахіс, просо, кукурудзу, а також спеціях, яйцях і вітаміні С.

Раніше австралійські вчені дійшли висновку, що похмілля знижує функції мозку і погіршує пам'ять. А китайські фахівці встановили, що найкращим засобом від похмілля є газована вода з лимонним соком.