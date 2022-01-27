Вчені попередили: «Омікрон» найдовше серед усіх штамів живе на шкірі

На шкірі «Омікрон» тримається понад 21 годину

Нове дослідження японських учених показало, що «Омікрон»-штам стійкіший за ранні варіанти коронавірусу і може затримуватися на пластикових поверхнях і шкірі людини довше. Висновки команди Медичного університету префектури Кіото представлені на порталі BioRxiv.

Вчені проаналізували відмінності у стійкості до впливу навколишнього середовища на штами вірусу SARS-CoV-2 уханьського типу та всіх варіантів, що з'явилися пізніше.

«На поверхнях пластику та шкіри варіанти «Альфа», «Бета», «Дельта» та «Омікрон» утримувалися більш ніж удвічі довше, ніж вуханьський тип, і зберігали заразність понад 16 годин на поверхні шкіри. Висока стійкість цих штамів може збільшити ризик контактної передачі та сприяти їх поширенню», – йдеться у висновку дослідження.

На пластикових поверхнях середній час виживання вуханьського штаму та варіантів «Альфа», «Бета», «Дельта» та «Омікрон» становив 56, 191,3, 156,6, 59,3 та 114 годин відповідно. «Омікрон» протримався 193,5 години, що еквівалентно восьми дням.

На шкірі «Омікрон» тримається понад 21 годину. На зразках шкіри трупів середній час виживання вуханьского штаму становив 8,6 години, для Альфа-штаму – 19,6 години, для Бета – 19,1 години, для Гама – 11 годин, для Дельта - штаму – 16,8 години.

Фахівці додали, що штами виявилися стійкішими до етанолу, ніж вихідний штам Covid-19. Всі вони були повністю знищені на шкірі після 15 секунд дії дезінфікуючих засобів для рук на спиртовій основі.

«Тому рекомендується, щоб у сучасних методах гігієни рук використовувалися дезінфікуючі засоби, як було запропоновано Всесвітньою організацією охорони здоров'я», – резюмували вони.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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