Вчені пов'язали діарею з підвищенням ризику раку кишечника

Певні бактерії можуть викликати хронічне запалення кишківника, у перспективі підвищуючи ризики розвитку раку

Вчені з Блумберзької школи громадського здоров'я при Університеті Джонса Хопкінса з'ясували, що штами бактерій, що викликають харчові отруєння, містять токсини, які пошкоджують ДНК кишечника та провокують рак товстої кишки. Про це повідомляється у статті у журналі Cancer Discovery.

Більш ранні спостереження показали, що певні бактерії можуть викликати хронічне запалення кишківника, у перспективі підвищуючи ризики розвитку раку. Проте бактерії, що викликають короткочасні харчові отруєння, не вважалися канцерогенними.

Дослідники експериментували з мишами, заражаючи їх бактерією Citrobacter rodentium, яка схожа на Escherichia coli, що викликає діарею у людей. У мишей вчені виявили сильні ушкодження ДНК у клітинах, що вистилають кишечник. Причиною цих пошкоджень став білок UshA, що впроваджується у клітини. Цей білок виробляється і Escherichia coli.

Серія експериментів, в яких вчені заражали мишей звичайними Citrobacter rodentium і ними з відключеним геном вироблення UshA підтвердили онкогенність цього білка. Пухлини, виявлені в кишечнику мишей, були подібні до тих, що зустрічаються у людей.

Щоб надійніше підтвердити зв'язок короткочасних бактеріальних інфекцій кишечника і раку, знадобляться великі епідеміологічні дослідження, визнають дослідники. Але робота дає підстави вважати, що конкретні бактеріальні білки можуть бути відповідальними за частину випадків раку кишечника. Вчені розраховують, що інгібітори цих білків дозволять знизити захворюваність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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