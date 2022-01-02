Вчені назвали напої, які подвоюють ризик раку кишечника

Дані для дослідження збиралися майже 24 роки

Вживання напоїв, що містять високу кількість цукру, подвоює ризик раку кишківника. Дослідження американських учених опубліковано у журналі Gut.

Дані для дослідження збиралися майже 24 роки.

З'ясувалося, що кожна щоденна порція солодкого напою пов'язана зі збільшенням ймовірності на 16 відсотків.

За даними дослідників, при заміні цих напоїв на штучно підсолоджені, каву, напівзнежирене або незбиране молоко, ризик виявився б нижчим на 36 відсотків нижче.

«Скорочення споживання або заміна іншими, більш корисними, напоями серед підлітків та молодих людей може бути потенційною дієвою стратегією для зниження ризику раку кишечника, що росте, віком до 50 років», — зазначили фахівці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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