Вчені розповіли про нові ускладнення від коронавірусу



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Вчені попередили колег про те, що SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози

SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози

Італійські вчені повідомили про перший випадок захворювання щитовидної залози внаслідок захворювання вірусом SARS-CoV-2.

Про появу нових ускладнень через коронавірус нового типу говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Медики вивчили випадок появи підгострого тиреоїдиту у 18-річної пацієнтки, яка перехворіла Covid-19. Дане захворювання характеризується вірусним запаленням щитовидної залози і наявністю високої температури у хворого. Так як до інфікування коронавірусом дівчина не скаржилася на проблеми з щитовидною залозою, лікарі зробили висновок, що поява підгострого тиреоїдиту була спровокована Covid-19.

Згідно розкритими даними історії хвороби, захворювання щитовидної залози виявлено через 15 днів після отримання позитивного тесту на наявність SARS-CoV-2 в організмі пацієнтки. При цьому дівчина легко перенесла коронавірусне захворювання, яким вона заразилася від батька.

Перебіг підгострого тиреоїдиту у спостережуваної було пов'язане з болем в області шиї і наявністю лихоманки. За словами лікарів, симптоми хвороби пройшли протягом одного тижня, функції щитовидної залози нормалізувалися приблизно через 40 днів.

У висновку дослідження вчені попередили колег про те, що SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози. Наукова робота підтвердила і той факт, що коронавірус може вражати не тільки легені.

Згідно раннього дослідження китайських вчених, коронавірус може локалізуватися не тільки в легенях людини, але і в кишечнику. Завершене в травні дослідження показало, що частинки вірусу SARS-CoV-2 можуть зберігатися в відходах життєдіяльності і передаватися до майбутніх носіїв.