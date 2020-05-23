  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Вчені розповіли про нові ускладнення від коронавірусу

    • Розсилка
    Вчені попередили колег про те, що SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози - Вчені розповіли про нові ускладнення від коронавірусу
    Вчені попередили колег про те, що SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози

    SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози

    Італійські вчені повідомили про перший випадок захворювання щитовидної залози внаслідок захворювання вірусом SARS-CoV-2.

    Про появу нових ускладнень через коронавірус нового типу говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

    Медики вивчили випадок появи підгострого тиреоїдиту у 18-річної пацієнтки, яка перехворіла Covid-19. Дане захворювання характеризується вірусним запаленням щитовидної залози і наявністю високої температури у хворого. Так як до інфікування коронавірусом дівчина не скаржилася на проблеми з щитовидною залозою, лікарі зробили висновок, що поява підгострого тиреоїдиту була спровокована Covid-19.

    Згідно розкритими даними історії хвороби, захворювання щитовидної залози виявлено через 15 днів після отримання позитивного тесту на наявність SARS-CoV-2 в організмі пацієнтки. При цьому дівчина легко перенесла коронавірусне захворювання, яким вона заразилася від батька.

    Перебіг підгострого тиреоїдиту у спостережуваної було пов'язане з болем в області шиї і наявністю лихоманки. За словами лікарів, симптоми хвороби пройшли протягом одного тижня, функції щитовидної залози нормалізувалися приблизно через 40 днів.

    У висновку дослідження вчені попередили колег про те, що SARS-CoV-2 може провокувати хвороби щитовидної залози. Наукова робота підтвердила і той факт, що коронавірус може вражати не тільки легені.

    Згідно раннього дослідження китайських вчених, коронавірус може локалізуватися не тільки в легенях людини, але і в кишечнику. Завершене в травні дослідження показало, що частинки вірусу SARS-CoV-2 можуть зберігатися в відходах життєдіяльності і передаватися до майбутніх носіїв.

    здоров'я Італія хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ