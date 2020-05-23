У Китаї не виявили нових випадків Covid-19 вперше з початку епідемії



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У Китаї не виявили нових випадків Covid-19

В Китаї виявили двох осіб з підозрою на коронавірус

У Китаї вперше з початку епідемії за добу не виявили нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Національна комісія з питань охорони здоров'я КНР.

Також за добу не було зафіксовано жодного летального випадку через Covid-19. При цьому у відомстві зазначили, що в Китаї виявили двох осіб з підозрою на коронавірус.

Влада КНР також публікує дані про випадки безсимптомного протікання коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 28 таких випадків.

З початку епідемії в материковому Китаї був зафіксований 82 971 випадок зараження коронавірусом. Одужали 78 258 осіб, померли 4634. Ще 79 хворих залишаються в лікарнях.

Раніше керівник групи експертів щодо лікування пневмонії в Шанхаї Чжан Веньхун заявив, що в листопаді настане друга хвиля коронавірусу. На його думку, Covid-19 більш пристосований до низьких температур, а тому взимку, можливо, буде поширюватися швидше. При цьому фахівець зазначив, що ця хвиля буде не такою стрімкою, як перша.

Нагадаємо, Південна Америка стала новим світовим епіцентром коронавірусної інфекції Covid-19.