Вчені назвали побічні ефекти вакцин проти COVID-19

Вчені запевняють, що деякі побічні ефекти, викликані вакцинами проти COVID-19, можуть бути дуже рідкісними

Науковці: Для більшості людей користь від вакцин проти COVID-19 переважує будь-які ризики

Всі вакцини проти COVID-19 несуть певний ризик побічних ефектів, проте спостерігалися вони лише у невеликого відсотка людей. Про це пише The New York Times.

Автори зазначають, що після появи наприкінці 2020 року вакцини від коронавірусу пандемію вдалося приборкати і відновити звичний ритм життя. За однією з оцінок, завдяки вакцинам вдалося уникнути близько 14,4 млн смертей у світі.

Водночас, у США понад 13 тис. осіб подали позови до держфонду, який компенсує людям травми, заподіяні вакциною від коронавірусу. Наразі компенсацію отримали 12 осіб, у яких виникли проблеми із серцем через вакцину.

На основі розслідування, науковці виоремили декілька висновків стосовно побічних ефектів.

За їх дослідженнями, для більшості людей користь від вакцин проти COVID-19 переважує будь-які ризики. Вчені наголошують: навіть найкращі вакцини та ліки мають деякі побічні ефекти. Це не скасовує їхніх переваг і не означає, що людям не слід їх приймати.

Вчені запевняють, що деякі побічні ефекти, викликані вакцинами проти COVID-19, можуть бути дуже рідкісними. Наприклад, близько семи з кожного мільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech викликали напад оперізувального лишаю.

Що ж стосується смертності від вакцин, то такий показник дуже низький, незважаючи на заяви деяких теоретиків змови про те, що вакцини призвели до різкого зростання смертності.

Водночас видання зазначило, що довести, що вакцинація призвела до захворювання, складно.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.

Юристи, які представляють інтереси потерпілих і їхніх родин, подають до суду на AstraZeneca відповідно до Закону про захист прав споживачів. Вони стверджують, що вакцина була «дефектним продуктом», який «не був таким безпечним, як споживачі загалом мали право очікувати». AstraZeneca рішуче заперечує ці заяви.

До слова, фармацевтична компанія Pfizer у 2023 році відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid. Про це пише Reuters.

Раніше стало відомо, що протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд.