AstraZeneca вперше визнала, що її вакцина від коронавірусу може викликати тромби

На фармацевтичного гіганта подали груповий позов через претензії, що його вакцина спричинила смерть і серйозні травми в десятках випадків

Фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.

Як повідомляє MailOnline, адвокати, які представляють інтереси позивачів, вважають, що деякі справи можуть коштувати до 20 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації. Загальна сума позовів про відшкодування збитків оцінюється приблизно в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це перший раз, коли AstraZeneca визнала в суді, що її вакцина може спричинити синдром тромбозу з тромбоцитопенією (TTS). У новому матеріалі, представленому в суді, AstraZeneca зазначає, що причина, яка спричиняє виникнення синдрому після вакцинації, невідома і може виникнути в людей, які не отримували вакцину. «Причинно-наслідковий зв’язок у будь-якому окремому випадку буде предметом експертизи», – зазначили у компанії.

Представники AstraZeneca заявили, що безпека пацієнтів – їхній найвищий пріоритет і регулювальні органи підтверджують, що користь від вакцинації переважує ризики надзвичайно рідкісних побічних ефектів. Однак для багатьох родин, які зіткнулися з наслідками, це визнання є важливим кроком у пошуку справедливості.

У відповідь на це зізнання фармкомпанії, представники родин висловили сподівання , що вони зможуть отримати компенсацію і справедливість для своїх близьких, які постраждали від побічних ефектів вакцини.

Адвокати, що представляють інтереси позивачів, звинуватили AstraZeneca у використанні тактики зволікань у судових процесах. Вони вимагають справедливого врегулювання і визнання провини компанії.

Юристи, які представляють інтереси потерпілих і їхніх родин, подають до суду на AstraZeneca відповідно до Закону про захист прав споживачів. Вони стверджують, що вакцина була «дефектним продуктом», який «не був таким безпечним, як споживачі загалом мали право очікувати». AstraZeneca рішуче заперечує ці заяви.

Загалом у Великобританії було розпродано близько 50 мільйонів доз препарату AstraZeneca.

Офіційні дані свідчать про те, що щонайменше 81 британець помер від ускладнень утворення тромбів, очевидно пов’язаних із ін’єкцією AstraZeneca, згідно з даними, зібраними британським відділом контролю за наркотиками, Агентством з регулювання лікарських засобів і товарів для охорони здоров’я.

Вважається, що ризик ТТС після вакцини AstraZeneca від Covid становить приблизно один на 50 000. Проте завдяки препарату

Жертви та сім’ї, які вимагають компенсації, з якими MailOnline спілкувався, непохитно наполягають на тому, що вони вірять у переваги вакцинації для суспільного блага і не є противниками ваксинів.

Причини, через які люди звертаються до суду, складні.

AstraZeneca під час пандемії Covid вдалося врятувати близько 6 мільйонів життів у всьому світі.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Pfizer у 2023 році відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid. Про це пише Reuters.

Раніше стало відомо, що протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд.

До слова, сотні позовів проти компаній AstraZeneca та Pfizer-BioNTech надходять до судів Німеччини, і їхній потік не вичерпується, пише Rzeczpospolita. Йдеться про побічні ефекти застосування вакцини проти Covid-19. Пацієнти стверджують, що компанії недостатньо повно інформували про можливі ускладнення після вакцинації.

Наприкінці 2021 року в умовах пандемії Covid-19 по всьому світу розпочалася безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з вакцинації від цього небезпечного захворювання, що призвело до ізоляції мільйонів людей та паралічу світової економіки. За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), у перший рік пандемії вакцини проти Covid-19 допомогли врятувати життя майже 20 мільйонів людей.

Проте є чимало пацієнтів, які вважають, що ці вакцини спричинили погіршення їхнього здоров'я. Тільки в Німеччині вже подано кілька сотень вимог визнати причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та розвитком різних патологій. Все більше і більше аналогічних позовів реєструється також у Франції та Великій Британії.