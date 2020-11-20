Вчені виявили ранні ознаки смертельно небезпечного захворювання

Смертельно небезпечна хвороба Альцгеймера починає розвиватися не в літньому віці, а у відносно молодих людей

Вчені Інституту клінічних досліджень мозку Герті в Тюбінгені і Німецького центру нейродегенеративних захворювань з'ясували, що невиліковна і смертельно небезпечна хвороба Альцгеймера починає розвиватися не в літньому віці, а у відносно молодих людей.

Виникає ланцюгова реакція, яка в майбутньому призводить до відкладень білка, згубного для нервових клітин.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Neuroscience.

Дослідники виявили, що, крім ранньої фази хвороби Альгеймера, коли вже відбуваються відкладення амілоїдного білка, але ще відсутні симптоми, є ще більш рання фаза захворювання, при якій зерна агрегації запускають створення амілоїдних бляшок.

Вчені провели пошук антитіл, спрямованих проти неправильно згорнутих бета-амілоїдних білків, які формують бляшки. Виявилося, що людські моноклональні антитіла адуканумаб здатні розпізнавати ранні зерна агрегації і усувати їх. У трансгенних мишей, яких лікували за все за п'ять днів до появи перших відкладень білка, в більш пізньому віці амілоїдних бляшок було в два рази менше звичайного.

В даний час дослідники сходяться на думці, що лікування хвороби Альцгеймера має починатися раніше, а не тоді, коли вже почалося погіршення пам'яті. Проте, результати вчених з Тюбінгена продемонстрували, що хвороба починається в більш молодому віці.