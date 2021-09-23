Вчені навчилися діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях

Британські вчені створили тест для раннього виявлення хвороби Альцгеймера

Дослідники з Великобританії розробили новий метод пасивного вимірювання мозкової активності, який дозволяє виявляти хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях. Стаття дослідників опублікована в журналі Brain.

Хвороба Альцгеймера – причина близько 60% випадків недоумства. В даний час вона часто виявляється за допомогою тестів на пам'ять, які нерідко виявляються необ'єктивними. Рання ж діагностика хвороби Альцеймера допоможе зробити більш ефективними медикаментозне лікування і коригування способу життя.

У ході розробленого вченими з Батського, Брістольського і Кентського університетів тесту Fastball людям з надітим енцефалографіческіх шоломом показують, як швидко змінюються зображення. Водночас у них вимірюють мозкові хвилі. У той час, як картинки поступово змінюються, фахівці зі зміни електроенцефалограм виявляють, чи запам'ятала людина зміни.

Метод дозволяє зафіксувати навіть невеликі зміни в мозкових хвилях. Вимірювання повністю пасивне – учаснику не потрібно розуміти завдання або відповідати на питання. Попереднє випробування на 60 людях – молодих, дорослих і пацієнтів з хворобою Альцгеймера – показало, що останні демонструють в ході тесту низькі результати.

За оцінками дослідників, новий метод дозволить скоротити термін, на якому виявляється хвороба, на п'ять років. На цей час вони готуються до проведення довгострокових клінічних випробувань свого методу.

До слова, незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера, вважає доктор Емер Максуіні.

Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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