Вчені знайшли продукт, що захищає від хвороби Альцгеймера

Сполука, що захищає від хвороби, міститься у популярній рослині, що споживають у їжу

Група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера. Результати дослідження опубліковані на порталі Science Daily.

У статті повідомляється, що фенхол здатний знижувати рівень нейротоксичності мозку. Дослідники підкреслили, що лікувальний ефект пряної трави обумовлений механізмами, які впливають на мікробіом кишківника.

Після аналізу 144 тис. природних сполук дослідниками було виявлено, що фенхол, з'єднання рослинного походження, що додає базиліку його ароматний запах, найкраще стимулює певний рецептор. Це, в свою чергу, перешкоджає накопиченню токсичних бета-амілоїдних з'єднань у мозку.

Раніше дослідники з Великобританії розробили новий метод пасивного вимірювання мозкової активності, який дозволяє виявляти хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях.

Також нещодавно вчені з США з’ясували, що люди з високим рівнем вмісту трансжирів (складні жири, в основному штучно-ароматизовані олії) в крові більше за інших (в 50–75% випадків) схильні до хвороби Альцгеймера або недоумства.

А вчені Токійського столичного університету розкрили причину, через яку в мозку створюються згустки тау-білка, що вбивають нейрони та викликають цю смертельно небезпечну та невиліковну хворобу.

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