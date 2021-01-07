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    Здоров'я

    Відомого танцюриста знову госпіталізували: син Чапкіса попросив молитися за його батька

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    У грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією - Відомого танцюриста знову госпіталізували: син Чапкіса попросив молитися за його батька
    У грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією

    Син артиста не уточнив причин госпіталізації

    90-річного народного артиста України, хореографа Григорія Чапкіса знову госпіталізували.

    Про це в Instagram Stories повідомив син артиста Грег Чапкіс, який живе у США.

    «Будь ласка, моліться за мого батька. Він повернувся до лікарні», – написав Грег Чапкіс.

    Син артиста не уточнив причин госпіталізації.

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    Нагадаємо, у грудні легендарний український танцівник, народний артист, тренер шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із запаленням легенів.

    29 грудня син Чапкіса повідомив, що батька виписали додому.

    Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. У 1944 році його сім'я переїхала до Києва. Закінчив Київський інститут культури. Був хореографом у Театрі імені Івана Франка та заступником директора Театру драми та комедії на Лівому березі, виступав у складі Академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. У 2007 році заснував Школу танців Чапкіса.

    Чапкіс – батько двох дітей: Лілії (1958) та Грега (1979). У нього є дві внучки, двоє внуків та правнучка.

    У вересні 2020 року Чапкіс заявив, що одружився учетверте – його обраницею стала 39-річна Міла, власниця мережі магазинів прикрас.

    Теги: здоров'я лікарня артист
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