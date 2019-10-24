У Фонді соціально страхування заявили, що з пів мільйона лікарняних п’ята частина видана з порушеннями



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Представники Фонду виявили порушення у порядку заповнення та у порядку видачі лікарняних

Кількість лікарняних за усіма видами непрацездатності протягом цього року зросла на 14,6% - ФССУ

У Фонді соціального страхування за 9 місяців 2019 року перевірили 503 256 листків непрацездатності (у тому числі під час: планових, позапланових перевірок та участі у роботі комісій закладів охорони здоров’я – 224 577, перевірок страхувальників – 278 679).

Про це повідомляє пресслужба ФСС.

Зазначається, що за результатами перевірок страхувальників 32 010 або 11,6% листків непрацездатності виявились виданими із порушенням порядку їх заповнення.

«Також під час проведення перевірок закладів охорони здоров’я виявлено, що 14 546 листків непрацездатності видано з порушеннями порядку їх видачі, що на 9 597 листків непрацездатності більше, ніж за аналогічний період 2018 року та становить 6,5%», - йдеться у повідомленні.

Також у Фонді повідомили, що кількість лікарняних по догляду за хворою дитиною або членом сім’ї у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросла на 106%.

Загалом кількість лікарняних за усіма видами непрацездатності протягом цього року зросла на 14,6%.