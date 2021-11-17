Вчені виявили вітамін, який здатний захистити від захворювання Альцгеймера

Вчені зі США розповіли про вітамін, здатний захистити від захворювання Альцгеймера

Глава трансляційної науки в Alzheimer's Research UK, доктор Джеймс Коннелл, впевнений, що відкриття фахівців є проривом у медицині

Експерти з американського Університету Делавера виявили, що вітаміну B12 під силу вплинути на розвиток хвороби Альцгеймера. Про це повідомляється у матеріалі видання Express.

За словами дослідників зі Сполучених Штатів, ті пацієнти, що стикаються з хворобою Альцгеймера, мають скупчення білків бета-амілоїдів. Ці сполуки, як додали вчені, токсично впливають на нейрони. У пацієнтів відзначалося зниження енергії та потім відбувався тривалий параліч.

Вченими було проведено експеримент на звичайних дощових хробаках. При годівлі їх бактеріями E. coli з високим рівнем вітаміну B12 черв'яки отримували додатковий захист від цього ефекту паралізуючого.

Ведучий автор роботи професор Джесіка Таніс додала, що під час досліджень підтвердився позитивний ефект від B12 у хробаків із дефіцитом даного вітаміну.

Глава трансляційної науки в Alzheimer's Research UK, доктор Джеймс Коннелл, впевнений, що відкриття фахівців є проривом у медицині.

Надалі передбачається проведення дослідів на мишах.

Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

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