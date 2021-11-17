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    Вчені виявили вітамін, який здатний захистити від захворювання Альцгеймера

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    Вчені зі США розповіли про вітамін, здатний захистити від захворювання Альцгеймера - Вчені виявили вітамін, який здатний захистити від захворювання Альцгеймера
    Вчені зі США розповіли про вітамін, здатний захистити від захворювання Альцгеймера
    фото: Anna Altukhova/Globallookpress.com

    Глава трансляційної науки в Alzheimer's Research UK, доктор Джеймс Коннелл, впевнений, що відкриття фахівців є проривом у медицині

    Експерти з американського Університету Делавера виявили, що вітаміну B12 під силу вплинути на розвиток хвороби Альцгеймера. Про це повідомляється у матеріалі видання Express.

    За словами дослідників зі Сполучених Штатів, ті пацієнти, що стикаються з хворобою Альцгеймера, мають скупчення білків бета-амілоїдів. Ці сполуки, як додали вчені, токсично впливають на нейрони. У пацієнтів відзначалося зниження енергії та потім відбувався тривалий параліч.

    Вченими було проведено експеримент на звичайних дощових хробаках. При годівлі їх бактеріями E. coli з високим рівнем вітаміну B12 черв'яки отримували додатковий захист від цього ефекту паралізуючого.

    Ведучий автор роботи професор Джесіка Таніс додала, що під час досліджень підтвердився позитивний ефект від B12 у хробаків із дефіцитом даного вітаміну.

    Глава трансляційної науки в Alzheimer's Research UK, доктор Джеймс Коннелл, впевнений, що відкриття фахівців є проривом у медицині.

    Надалі передбачається проведення дослідів на мишах.

    Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

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    Теги: здоров'я США хвороби ліки
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    Вчені виявили вітамін, який здатний захистити від захворювання Альцгеймера