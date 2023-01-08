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«Дуже важко у Соледарі» – Маляр розповіла про ситуацію на Сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Дуже важко у Соледарі» – Маляр розповіла про ситуацію на Сході
За Соледар тривають важкі бої
фото з відкритих джерел

На деяких ділянках Донецької області ЗСУ просуваються вперед

На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ЗСУ потрохи, крок за кроком, просуваються вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Про повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт», – розповіла Маляр.

За словами заступниці міністра, зараз дуже важко у Соледарі.

«Велика частина нашої армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові. І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти», – ідеться у дописі Ганни Маляр.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. 

Бахмут залишається під контролем українських воїнів, але інтенсивність боїв не знизилася.

Також Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок.

Теги: росія армія військові місто ворог Бахмут

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