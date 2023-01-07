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Ганна Маляр коментувала серйозну тему і отримала несподіваного помічника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ганна Маляр коментувала серйозну тему і отримала несподіваного помічника
Собака увірвався в кадр під час зйомок
фото: скріншот із відео

У кадр до заступниці міністра увірвався собака

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі оприлюднила миле відео. Посадовиця записувала коментар щодо нового порядку військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Під час цього у кадр увірвався собака. Він ластився до Маляр та навіть поклав передні лапи їй на плечі.

«Обережно, багато милоти в кадрі. Це вам для гарного настрою.  Як ми сьогодні робили зйомку на серйозну тему для марафону», – написала Маляр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський у жовтні підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: відео президент Володимир Зеленський військові українці закон війна

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