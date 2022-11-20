Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради

При відключенні світла для збереження харчових продуктів варто рідше відкривати холодильник

Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві дало низку порад щодо того, як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Поради щодо зберігання продуктів та безпечного харчування

Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою. Для цього КМДА розробила мапу бюветів.

Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо).

Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо).

Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою.

За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах.

При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень.

У компанії пояснили, що через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження.

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Як повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко, учора, 17 листопада, цілий день у Києві діяли екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення стало антирекордом за весь час. Зараз у енергетиків задача полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень.

Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.