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Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради

Надія Клочко
glavcom.ua
Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради
Під час відключень світла важливо дотримуватися низки правил щодо зберігання продуктів
фото з відкритих джерел

При відключенні світла для збереження харчових продуктів варто рідше відкривати холодильник

Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві дало низку порад щодо того, як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Поради щодо зберігання продуктів та безпечного харчування

  • Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою. Для цього КМДА розробила мапу бюветів.
  • Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо).
  • Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.
  • При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо).
  • Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою.
  • За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах.
  • При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.
Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради фото 1

Нагадаємо, компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень.

У компанії пояснили, що через різке похолодання щодня  збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження.

Як повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко, учора, 17 листопада, цілий день у Києві діяли екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення стало антирекордом за весь час. Зараз у енергетиків задача полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень.

Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: електроенергія

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