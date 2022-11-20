Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради
При відключенні світла для збереження харчових продуктів варто рідше відкривати холодильник
Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві дало низку порад щодо того, як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Поради щодо зберігання продуктів та безпечного харчування
- Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою. Для цього КМДА розробила мапу бюветів.
- Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо).
- Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.
- При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо).
- Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою.
- За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах.
- При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як правило, зберігається при температурі +4°С.
Нагадаємо, компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень.
У компанії пояснили, що через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження.
Як повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко, учора, 17 листопада, цілий день у Києві діяли екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення стало антирекордом за весь час. Зараз у енергетиків задача полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень.
Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.
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