  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Куди сходити напередодні Нового року: театральна афіша Києва

    • Розсилка
    Департамент культури КМДА представив театральну афішу на останній тиждень 2020 року - Куди сходити напередодні Нового року: театральна афіша Києва
    Департамент культури КМДА представив театральну афішу на останній тиждень 2020 року
    Картинка: Департамент культури КМДА

    Столичні театри запрошують на свої передноворічні вистави

    До Нового року залишилося декілька днів і їх слід провести так, щоб 2020 рік запам’ятався не лише епідемією коронавірусу та карантином, а й гарними подіями.

    Наприклад, ще можна встигнути подивитися гарну виставу в одному з київських театрів.

    Передноворічна театральна афіша Києва

    Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

    29 грудня

    • 12:00 - вистава «До кого приходить святий Миколай» + за пів години до вистави новорічна інтермедія (прем’єра)

    30-31 грудня

    • 12:00, 15:30 - вистава «Дванадцять місяців» + за пів години до вистави новорічна інтермедія
    • Рекомендований вік: 7+

    Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

    28-31 грудня

    31 грудня, четвер

    Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)

    28 грудня

    29 грудня

    30 грудня

    31 грудня

    Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет» (вул. Межигірська, 2)

    30-31 грудня

    Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)

    28 грудня

    29 грудня

    30 грудня

    31 грудня

    Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)

    29 грудня

    30 грудня

    • 19:00 - вистава «Вільні стосунки»
    • 19:00 - вистава «1984»

    Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)

    28 грудня

    29 грудня

    30 грудня

    Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)

    29 грудня

    30 грудня

    Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)

    28 грудня

    30 грудня

    Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» (просп. Перемоги, 38)

    29-30 грудня

    Теги: Київ культура театр новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies