Куди сходити напередодні Нового року: театральна афіша Києва

Департамент культури КМДА представив театральну афішу на останній тиждень 2020 року

Столичні театри запрошують на свої передноворічні вистави

До Нового року залишилося декілька днів і їх слід провести так, щоб 2020 рік запам’ятався не лише епідемією коронавірусу та карантином, а й гарними подіями.

Наприклад, ще можна встигнути подивитися гарну виставу в одному з київських театрів.

Передноворічна театральна афіша Києва

Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

29 грудня

12:00 - вистава «До кого приходить святий Миколай» + за пів години до вистави новорічна інтермедія (прем’єра)

30-31 грудня

12:00, 15:30 - вистава «Дванадцять місяців» + за пів години до вистави новорічна інтермедія

Рекомендований вік: 7+

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

28-31 грудня

12:00, 15:00 - новорічний мюзикл «Санта 2. Глобальне потепління»

Детальніше https://kyivoperatheatre.com.ua/.../santa-2-globalne.../

Замовлення квитків https://widget.kontramarka.ua/.../widget.../widget/show/2548

31 грудня, четвер

12:00, 18:00 - балет «Лускунчик»

Детальніше https://kyivoperatheatre.com.ua/show/luskunchyk/

Замовлення квитків https://widget.kontramarka.ua/.../widget.../widget/show/2449

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)

28 грудня

19:00 - вистава «Хлібне перемир’я» (прем’єра)

Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/afisha/hlibne-peremyrya/

29 грудня

19:00 - вистава «Глядачі на виставу не допускаються!»

Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/.../glyadachi-na-vystavu-ne.../

30 грудня

19:00 - вистава «VIÑO» (прем’єра)

Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/afisha/alkogol/

31 грудня

19:00 - вистава «Сімейний альбом/Album di Famiglia» (прем’єра)

Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/.../simejnyj-albom-album-di.../

Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет» (вул. Межигірська, 2)

30-31 грудня

19:00 - вистава «Лускунчик»

Детальніше, замовлення квитків https://kyivmodernballet.com/

Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)

28 грудня

11:00 - вистава «Майстерня Молодого. Драматург#2/День 1»

Рекомендований вік: 16+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/.../maysternya-molodogo...

29 грудня

11:00 - вистава «Майстерня Молодого. Драматург#2/День 1»

19:00 - вистава «Фантомні болі»

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/fantomni-boli

19:00 - вистава «Синій автомобіль»

Рекомендований вік: 16+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/syniy-avtomobil

19:00 - вистава «Пастка»

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/pastka

30 грудня

19:00 - вистава «Ліки для ліки» (прем’єра)

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/liky-dlya-liky

19:00 - вистава «Момент»

Рекомендований вік: 16+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/moment

19:00 - вистава «Загадкові варіації»

Рекомендований вік: 16+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/zagadkovi-variaciyi

31 грудня

19:00 - вистава «Шинель»

Рекомендований вік: 14+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/shynel

19:00 - вистава «Вона жила в Парижі»

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/vona-zhyla-v-paryzhi

Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)

29 грудня

19:00 - вистава «Вільні стосунки»

Рекомендований вік: 16+

Детальніше, замовлення квитків https://theatreonpodol.com/afisha/vilni-stosunky/

30 грудня

19:00 - вистава «Вільні стосунки»

19:00 - вистава «1984»

Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)

28 грудня

19:00 - вистава «Жити в Києві»

Рекомендований вік: 14+

Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0.../

29 грудня

19:00 - вистава «Королева краси»

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%ba%d0%be%d1%80%d0.../

30 грудня

19:00 - вистава «MUDAK»

Рекомендований вік: 18+

Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0.../

Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)

29 грудня

19:00 - вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»

Детальніше, замовлення квитків http://teatr-koleso.kiev.ua/u-kievi-na-podoli

30 грудня

19:00 - вистава «Одеса. Шалене кохання»

Детальніше, замовлення квитків http://teatr-koleso.kiev.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0...

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)

28 грудня

19:00 - вистава «Ліфт вгору»

Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/18

30 грудня

19:00 - Різдвяний концерт (Прем’єра)

Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/64

19:30 - вистава «Сни Аліси» (прем’єра)

Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/69

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» (просп. Перемоги, 38)

29-30 грудня