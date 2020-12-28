Куди сходити напередодні Нового року: театральна афіша Києва
Столичні театри запрошують на свої передноворічні вистави
До Нового року залишилося декілька днів і їх слід провести так, щоб 2020 рік запам’ятався не лише епідемією коронавірусу та карантином, а й гарними подіями.
Наприклад, ще можна встигнути подивитися гарну виставу в одному з київських театрів.
Передноворічна театральна афіша Києва
Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)
29 грудня
- 12:00 - вистава «До кого приходить святий Миколай» + за пів години до вистави новорічна інтермедія (прем’єра)
30-31 грудня
- 12:00, 15:30 - вистава «Дванадцять місяців» + за пів години до вистави новорічна інтермедія
- Рекомендований вік: 7+
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)
28-31 грудня
- 12:00, 15:00 - новорічний мюзикл «Санта 2. Глобальне потепління»
- Детальніше https://kyivoperatheatre.com.ua/.../santa-2-globalne.../
- Замовлення квитків https://widget.kontramarka.ua/.../widget.../widget/show/2548
31 грудня, четвер
- 12:00, 18:00 - балет «Лускунчик»
- Детальніше https://kyivoperatheatre.com.ua/show/luskunchyk/
- Замовлення квитків https://widget.kontramarka.ua/.../widget.../widget/show/2449
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)
28 грудня
- 19:00 - вистава «Хлібне перемир’я» (прем’єра)
- Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/afisha/hlibne-peremyrya/
29 грудня
- 19:00 - вистава «Глядачі на виставу не допускаються!»
- Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/.../glyadachi-na-vystavu-ne.../
30 грудня
- 19:00 - вистава «VIÑO» (прем’єра)
- Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/afisha/alkogol/
31 грудня
- 19:00 - вистава «Сімейний альбом/Album di Famiglia» (прем’єра)
- Детальніше, замовлення квитків https://drama-comedy.kiev.ua/.../simejnyj-albom-album-di.../
Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет» (вул. Межигірська, 2)
30-31 грудня
- 19:00 - вистава «Лускунчик»
- Детальніше, замовлення квитків https://kyivmodernballet.com/
Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)
28 грудня
- 11:00 - вистава «Майстерня Молодого. Драматург#2/День 1»
- Рекомендований вік: 16+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/.../maysternya-molodogo...
29 грудня
- 11:00 - вистава «Майстерня Молодого. Драматург#2/День 1»
- 19:00 - вистава «Фантомні болі»
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/fantomni-boli
- 19:00 - вистава «Синій автомобіль»
- Рекомендований вік: 16+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/syniy-avtomobil
- 19:00 - вистава «Пастка»
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/pastka
30 грудня
- 19:00 - вистава «Ліки для ліки» (прем’єра)
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/liky-dlya-liky
- 19:00 - вистава «Момент»
- Рекомендований вік: 16+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/moment
- 19:00 - вистава «Загадкові варіації»
- Рекомендований вік: 16+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/zagadkovi-variaciyi
31 грудня
- 19:00 - вистава «Шинель»
- Рекомендований вік: 14+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/shynel
- 19:00 - вистава «Вона жила в Парижі»
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://molodyytheatre.com/repertoire/vona-zhyla-v-paryzhi
Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)
29 грудня
- 19:00 - вистава «Вільні стосунки»
- Рекомендований вік: 16+
- Детальніше, замовлення квитків https://theatreonpodol.com/afisha/vilni-stosunky/
30 грудня
- 19:00 - вистава «Вільні стосунки»
- 19:00 - вистава «1984»
Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)
28 грудня
- 19:00 - вистава «Жити в Києві»
- Рекомендований вік: 14+
- Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0.../
29 грудня
- 19:00 - вистава «Королева краси»
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%ba%d0%be%d1%80%d0.../
30 грудня
- 19:00 - вистава «MUDAK»
- Рекомендований вік: 18+
- Детальніше, замовлення квитків https://zoloti-vorota.kiev.ua/.../%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0.../
Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)
29 грудня
- 19:00 - вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»
- Детальніше, замовлення квитків http://teatr-koleso.kiev.ua/u-kievi-na-podoli
30 грудня
- 19:00 - вистава «Одеса. Шалене кохання»
- Детальніше, замовлення квитків http://teatr-koleso.kiev.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0...
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)
28 грудня
- 19:00 - вистава «Ліфт вгору»
- Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/18
30 грудня
- 19:00 - Різдвяний концерт (Прем’єра)
- Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/64
- 19:30 - вистава «Сни Аліси» (прем’єра)
- Детальніше, замовлення квитків https://suzirja.kiev.ua/perfomances/69
Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» (просп. Перемоги, 38)
29-30 грудня
- 19:00 - великий новорічний концерт
- Детальніше, замовлення квитків http://teatr-romans.com.ua/7596/