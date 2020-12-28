Пункти прийому ялинок у Києві почнуть працювати з 1 січня (список локацій )

Минулого року кияни здали на переробку понад 14 тисяч ялинок

Екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте

Із 1 січня 2021 року в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

«Чудова екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці «друге життя», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00.

Адреси та графік роботи пунктів збору та утилізації новорічних дерев

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«Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної̈ дистанції̈ та використання захисних масок, а працівники підприємств використовуватимуть засоби індивідуального захисту – такі як маски та захисні рукавички», – додав Савченко.

Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.

Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.

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