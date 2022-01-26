Завалить снігом: прогноз погоди в Україні на 26 січня

В усіх регіонах України сьогодні сніжитиме

Температура повітря вночі опуститься аж до -13

В Україні у середу, 26 січня, у більшості регіонів буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -7 градусів. Температура повітря вночі опуститься аж до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -3...1 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1...-7.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...-3 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -9. Подекуди прогнозують сніг.

На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -7...-13. Місцями очікується сніг.

На Півдні денна температура становитиме 0...-3 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -6...-10. Прогнозують сніг.

У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...-2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання