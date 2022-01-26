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    Завалить снігом: прогноз погоди в Україні на 26 січня

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    В усіх регіонах України сьогодні сніжитиме - Завалить снігом: прогноз погоди в Україні на 26 січня
    В усіх регіонах України сьогодні сніжитиме
    фото: glavcom.ua

    Температура повітря вночі опуститься аж до -13

    В Україні у середу, 26 січня, у більшості регіонів буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -7 градусів. Температура повітря вночі опуститься аж до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -3...1 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1...-7.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...-3 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -9. Подекуди прогнозують сніг.

    На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -7...-13. Місцями очікується сніг.

    На Півдні денна температура становитиме 0...-3 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -6...-10. Прогнозують сніг.

    У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...-2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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    Завалить снігом: прогноз погоди в Україні на 26 січня