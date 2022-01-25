Медики назвали нічний симптом ранніх стадій раку

Нічна пітливість спостерігається у пацієнтів із лімфомою, лейкемією, раком кісток або печінки

Одним із універсальних симптомів для визначення ранніх стадій раку є нічна пітливість. Про це із посиланням на фахівців пише газета Express.

Різні локалізації злоякісних пухлин можуть мати специфічні ознаки, уточнили онкологи, але нічна пітливість властива для багатьох видів цього захворювання.

Нічна пітливість спостерігається у пацієнтів із лімфомою, лейкемією, раком кісток або печінки.

Також цей симптом може свідчити про інші захворювання. За інформацією медиків, організм хворої на рак людини має особливий гормональний фон, що призводить до інтенсивного потовиділення.

Нічна пітливість може супроводжуватися прискореним серцебиттям та ознобом.

Коли рак викликає лихоманку, ваше тіло надмірно потіє, намагаючись охолонути, пояснили лікарі.

Раніше медики розповіли, як визначити рак легенів на пальцях. Найочевиднішим симптомом цього виду онкології є кашель. Іншим тривожним знаком повинні бути регулярні інфекції грудної клітки. Людина часто відчуває під час їхнього загострення біль при диханні або кашлі, задишку, втому, втрату апетиту, сильну стомлюваність. Може проявлятися кашель із кров'ю чи швидка втрата ваги.

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