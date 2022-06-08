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    Здоров'я

    Як відновити медичну документацію, втрачену під час війни: пояснення МОЗ

    Лікар приймає рішення про відновлення медичних документів через ЕСОЗ - Як відновити медичну документацію, втрачену під час війни: пояснення МОЗ
    Лікар приймає рішення про відновлення медичних документів через ЕСОЗ
    фото з відкритих джерел

    Аби відновити документи особи з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту

    Українці зможуть відновити медичну документацію, що була втрачена внаслідок російського вторгнення, зокрема дані обстежень та документи осіб з інвалідністю. Відповідну інструкцію опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

    Для того, щоб відновити результати обстеження, лікування, стаціонарних або оперативних втручань чи реабілітаційних рекомендацій, необхідно звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування.

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    Як відновити медичну документацію, втрачену під час війни: пояснення МОЗ
    Як відновити медичну документацію, втрачену під час війни: пояснення МОЗ

    «Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через ЕСОЗ та (або) проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування», – зазначають у МОЗ.

    Щоб відновити документи особи з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, що володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.

    Для відновлення інших медичних документів у МОЗ радять звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), де підкажуть шляхи розв'язання проблемних питань.

    До слова, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

    Теги: росія окупанти Міністерство охорони здоров'я війна лікар документи Україна окупація #stoprussia
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    Як відновити медичну документацію, втрачену під час війни: пояснення МОЗ