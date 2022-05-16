  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Послуга «єМалятко» знову доступна в «Дії»

    Процедура&nbsp;реєстрації дитини через &laquo;Дію&raquo; займає до 10 хвилин - Послуга «єМалятко» знову доступна в «Дії»
    Процедура реєстрації дитини через «Дію» займає до 10 хвилин
    фото з відкритих джерел

    Українці знову можуть зареєструвати народження малюка та отримати інші послуги, що стосуються дитини, у «Дії»

    На порталі «Дія» знову доступна послуга «єМалятко», за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги. Про це йдеться у повідомленні Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

    «Послуга «єМалятко» знову доступна на порталі «Дія». Зареєструвати народження малюка та отримати чимало інших послуг, що стосуються дитини, можна онлайн», – ідеться в повідомленні.

    Як уточнюють у відомстві, процедура займає до 10 хвилин.

    Повідомляється, що також на «єМалятко» можна замовити до дев’яти інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини, зокрема: свідоцтво про народження, унікальний номер запису в реєстрі, РНОКПП (картка платника податків), допомогу при народженні, допомогу на дитину з багатодітної сім'ї, грошову компенсацію за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

    Нагадаємо, у березні в Україні призупинили роботу державних реєстрів з міркувань безпеки. Для того, щоб зареєструвати дитину, потрібно було звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

    Теги: росія окупанти війна українці Україна послуги окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Послуга «єМалятко» знову доступна в «Дії»