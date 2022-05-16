Послуга «єМалятко» знову доступна в «Дії»

На порталі «Дія» знову доступна послуга «єМалятко», за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги. Про це йдеться у повідомленні Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

«Послуга «єМалятко» знову доступна на порталі «Дія». Зареєструвати народження малюка та отримати чимало інших послуг, що стосуються дитини, можна онлайн», – ідеться в повідомленні.

Як уточнюють у відомстві, процедура займає до 10 хвилин.

Повідомляється, що також на «єМалятко» можна замовити до дев’яти інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини, зокрема: свідоцтво про народження, унікальний номер запису в реєстрі, РНОКПП (картка платника податків), допомогу при народженні, допомогу на дитину з багатодітної сім'ї, грошову компенсацію за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Нагадаємо, у березні в Україні призупинили роботу державних реєстрів з міркувань безпеки. Для того, щоб зареєструвати дитину, потрібно було звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану.