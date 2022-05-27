Зґвалтування окупантами українських дітей. Пані омбудсмен, схаменіться

Більше ненавидіти орків ми не станемо, далі просто нікуди

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Давно хотела это написать, но мешала досадная мысль, что это все мое личное малодушие и трусливое желание не замечать ужасов войны.

Но даже если так.

Вот сижу я в домике, за истончившимися стенами психики, а в него с ноги вышибает дверь Людмила Денисова и с порога сообщает, как детей насиловали свечкой.

Та боже ж мой.

Судебные дела с участием несовершеннолетних идут в закрытом режиме, система максимально оберегает приватность жертв, исключая малейшую возможность идентификации и пресекая хайп. А тут пожалуйста – официальная рассылка, срочно в номер.

Судя по тому, что набралось на целое обращение с просьбой скорректировать коммуникацию омбудсмена относительно половых преступлений, не одну меня так поплавило.

Но главное – я не понимаю, зачем это делается. Больше ненавидеть орков мы не станем, дальше просто некуда, предел был достигнут на Драмтеатре и Буче. Так зачем тогда это все? Как приблизит нашу победу эта тошнотворная детализация?

Между сенсационностью и отстраненным фиксированием всегда лучше предпочесть последнее, но если в кейсе фигурируют категории «дети» и «насилие», то это уже не вопрос предпочтений. На первый план выходят этичность, деликатность, милосердие и, если уж на то пошло, особая юридическая щепетильность.

Обращение в первом комменте, его чуть портит новояз, но по сути я с ним согласна.

**Нужно наверно указать, что Людмила Леонтьевна кажется мне женщиной редкой прелести, и тот участок работы, который ей достался, не пожелаешь и врагу. Как она с ума не сошла - не знаю. А может и сошла. В любом случае, я уверена, что это делается не из любви к хайпу и кликбейту, но лучше б - в такой форме - не делалось.

Джерело: блог Ганни Ковальчук

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