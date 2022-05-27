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    Думки вголос

    Зґвалтування окупантами українських дітей. Пані омбудсмен, схаменіться

    Між сенсаційністю і відстороненим фіксуванням завжди краще віддати перевагу останньому. - Зґвалтування окупантами українських дітей. Пані омбудсмен, схаменіться
    Між сенсаційністю і відстороненим фіксуванням завжди краще віддати перевагу останньому.

    Більше ненавидіти орків ми не станемо, далі просто нікуди

    Мовою оригіналу

    Давно хотела это написать, но мешала досадная мысль, что это все мое личное малодушие и трусливое желание не замечать ужасов войны.

    Но даже если так.

    Вот сижу я в домике, за истончившимися стенами психики, а в него с ноги вышибает дверь Людмила Денисова и с порога сообщает, как детей насиловали свечкой.

    Та боже ж мой.

    Судебные дела с участием несовершеннолетних идут в закрытом режиме, система максимально оберегает приватность жертв, исключая малейшую возможность идентификации и пресекая хайп. А тут пожалуйста – официальная рассылка, срочно в номер.

    Судя по тому, что набралось на целое обращение с просьбой скорректировать коммуникацию омбудсмена относительно половых преступлений, не одну меня так поплавило.

    Но главное – я не понимаю, зачем это делается. Больше ненавидеть орков мы не станем, дальше просто некуда, предел был достигнут на Драмтеатре и Буче. Так зачем тогда это все? Как приблизит нашу победу эта тошнотворная детализация?

    Между сенсационностью и отстраненным фиксированием всегда лучше предпочесть последнее, но если в кейсе фигурируют категории «дети» и «насилие», то это уже не вопрос предпочтений. На первый план выходят этичность, деликатность, милосердие и, если уж на то пошло, особая юридическая щепетильность.

    Обращение в первом комменте, его чуть портит новояз, но по сути я с ним согласна.

    **Нужно наверно указать, что Людмила Леонтьевна кажется мне женщиной редкой прелести, и тот участок работы, который ей достался, не пожелаешь и врагу. Как она с ума не сошла - не знаю. А может и сошла. В любом случае, я уверена, что это делается не из любви к хайпу и кликбейту, но лучше б - в такой форме - не делалось.

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    Джерело: блог Ганни Ковальчук

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    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денисова окупація #stoprussia
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    Зґвалтування окупантами українських дітей. Пані омбудсмен, схаменіться