За добу коронавірус в Україні виявили у 41 дитини, – Степанов



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Станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу

Загалом за весь час пандемії захворіло 58 842 людини

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 731 людини, з них 41 дитина та 72 медики. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 731 особа, з них 41 дитина а також 72 медичних працівника. Було госпіталізовано 145 осіб. За останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 354 пацієнти», – сказав Степанов.

З його слів, загалом за весь час пандемії захворіло 58 842 людини.

«З них 4170 дітей, а також 7 958 медпрацівників. Загалом одужало 30 879 людей, летальних випадків – 1485», – повідомив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).