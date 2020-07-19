В Африці кількість випадків коронавірусу перевищила 660 тисяч



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В Африці майже 14,5 тис. хворих померли

Найвищі показники захворюваності на Covid-19 на континенті зафіксовано в ПАР.

Кількість випадків інфікування коронавірусом в Африці досягла 665,5 тис., майже 14,5 тис. хворих померли.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на дані Африканського центру контролю і профілактики захворювань.

«Загальна кількість випадків зараження коронавірусом нового типу (Covid-19) на континенті сягнула 665 522. Померли 14 434 хворих, 346 153 одужали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найвищі показники захворюваності на Covid-19 на континенті зафіксовано в ПАР.

Загальна кількість хворих у цій країні сягнула 337 594, збільшившись за день на 13 373, а загалом жертвами епідемії в ПАР стали 4804 людини.

Як повідомлялося, за минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі – майже 260 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих коронавірусом за день виявили у США – 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

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