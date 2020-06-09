  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українські миротворці відбули до Косова

    • Розсилка
    <p>До Косово відбув український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців</p> - Українські миротворці відбули до Косова

    До Косово відбув український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців

    Українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в Трускавці

    Із міста Трускавця, що на Львівщині, для здійснення миротворчої місії в Республіці Косово відбув український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців. Перед закордонним відрядженням українські миротворці  пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування  (ЦМРСЛ) «Трускавецький». Про це повідомляє Армія Inform

    Як розповів начальник військового санаторію полковник Василь Вовчанський,  це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію в Трускавецькому військовому санаторії з початку карантину. Водночас це перший випадок, коли обсервація здійснювалася до вибуття в іноземну країну, а не після повернення з неї. До речі, під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести – на початку та в кінці обсервації. Визначення результатів ПЛР-досліджень проходило у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

    «Центр видає медичні сертифікати, які дозволяють перетинати державний кордон України та не проходити обсервацію за кордоном. У час, коли українські курорти зупинилися, а карантин у державі триває, прийом на обсервацію – один зі способів зберегти санаторій на плаву. Проведення обсервації вимагає додаткових заходів безпеки, проте персонал оздоровниці адаптувався до роботи в нових умовах і чітко виконав завдання, поставлені Міністерством оборони України», − зазначив начальник ЦМРСЛ «Трускавецький» полковник Василь Вовчанський.

     Він зазначив,  що у військовому санаторії є один із небагатьох у Трускавці імуноферментних аналізаторів (ІФА), за допомогою якого можна здійснювати ІФА-тестування як для гостей та персоналу оздоровниці, так і для відпочивальників із інших санаторіїв та місцевого населення.

    У військовому санаторії «Трускавецький» готові  прийняти на медичну обсервацію нові групи військовослужбовців. Адже за два з половиною місяці праці в умовах карантинних обмежень адміністрація оздоровниці довела, що тут чітко виконують поставлені завдання, дбають про безпеку гостей та персоналу, готові працювати в умовах нових викликів.

    У Збройних силах України станом на 8 червня на коронавірус хворіли 142 особи.

    Верховна Рада 4 червня ухвалила за основу і в цілому законопроект №2247 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців.

    армія Косово миротворці карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ