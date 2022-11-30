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Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Архієпископ Кентерберійський приїхав до Києва
Велбі закликав усіх християн продовжувати молитися за народ України 
фото з відкритих джерел

Метою цього візиту є вияв солідарності 

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі прибув до Києва з триденним візитом, аби висловити солідарність з народом і церквами України. Про це повідомляє The Guardian.

«Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з лідерами церков і місцевими християнами в Києві та дізнаюся, як ми можемо продовжувати їх підтримувати серед триваючих спустошень, втрат і руйнувань цієї війни», – заявив Велбі, прибувши до української столиці. 

Також архієпископ Кентерберійський закликав усіх християн продовжувати молитися за народ України і пропонувати підтримку всіма можливими способами.

Як відомо, у Великій Британії Англіканська церква є державною, а її юридичним головою є король. Фактично ж церквою керує архієпископ Кентерберійський. Також він займає постійне місце у Палаті Лордів Великої Британії та проводить офіційні церемонії похорон та коронації британських монархів. 

Раніше у липні предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся в Лондоні з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі. 

Нагадаємо, днями до Києва приїздили премʼєр-міністр Бельгії, прем'єр-міністр Польщі та очільники МЗС семи країн.

Теги: церква похорон король Епіфаній

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