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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 вересня
Уночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів
фото: ДСНС

На Харківщині триває операція з деокупації області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – 4 обстріли, з них цієї ночі – обстріл біля села Галаганівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району, із мінометів. Без втрат та руйнувань. За добу – обстріли (Городнянська громада, Семенівська громада), із мінометів, артилерії, скидання боєприпасів із БПЛА.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський район. Випустив 75 снарядів з важкої артилерії.  Під вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Нікопольська.

У Марганецькій без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

У Нікополі пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів низького тиску та 5 ліній електропередач.  Виникло кілька пожеж - їх уже загасили. Люди не постраждали.  Обстеження територій продовжується.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, одна людина госпіталізована в Ізюмському районі, одна – в Куп'янському, одна – в Чугуївському.

На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

Луганщина

Тривають позиційні бої за кожний населений пункт області.  Відступаючи з Харківщини, противник зосередився на утриманні тимчасово захоплених територій, значно посилив вогневий вплив. За ніч по наших позиціях нанесено 4 удари з РСЗВ,  14 — артобстрілів, 13 обстрілів з мінометів. Двічі застосовував  танк.

Донеччина

  • вночі – ракета С300 по Краматорську, зруйнований приватний будинок;
  • обстріл Мирнограду, пошкоджена школа;
  • обстріл м.Миколаївка, пошкоджено спортивний комплекс.

За добу по області – 5 загиблих, 16 поранених.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, — ракетами типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення, трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вчора вдень були обстріли с. Червоний Яр, ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 23:50 обстріли зафіксовані на околицях смт Березнегувате. Інформація щодо наслідків уточнюється. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби тривали обстріли Широківської громади: переважно за межами населених пунктів громади, влучання були по сільськогосподарським будівлям, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає. Сьогодні вранці — обстріли за межами с. Широке.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, тривають бойові дії. Найкритичніша ситуація в населених пунктах, що знаходяться біля лінії фронту.

Під ворожим вогнем опинилися смт Нововоронцовка, Біла Криниця, села Трудолюбівка, Вереміївка та Білогірка. Снаряди влучили у приватні будинки, зафіксовані їх пошкодження та руйнування, знищено майно громадян, є поранені. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє електро- та водопостачання.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: окупанти війна

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