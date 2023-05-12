Головна Новини
search button user button menu button

Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Діана Гасюк
glavcom.ua
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Міністр запевнив, що Україна готова бути надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства

Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав на запрошення свого гватемальського колеги Маріо Букаро Флореса. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Між нашими країнами тисячі миль, але у нас багато спільного, і ще більше ми можемо досягти разом. Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи — як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут», – заявив міністр.

Він наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Глава МЗС запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах.

Кулеба окремо закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України.

Глава МЗС також запевнив, що Україна підтримує ініціативи держав регіону спрямовані на подолання кліматичної кризи та стихійних лих. Він також розповів про екоцид, який став наслідком російської агресії та закликав карибських партнерів приєднатися до глобальних зусиль України з подолання наслідків збройних конфліктів для навколишнього середовища.

Основну увагу виступу міністр приділив шляхам досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Він детально ознайомив карибських колег із Формулою миру, запропонованою Президентом Володимиром Зеленським, та закликав держави регіону приєднатися до втілення її елементів.

Глава МЗС України наголосив, що Формула є єдиним шляхом до реального миру та повторив, що будь-які мирні ініціативи мають поважати два основні принципи: не передбачати територіальних поступок і не вести до заморозки конфлікту замість завершення війни. Він вкотре наголосив, що Росія прагне війни, а не миру, тому наразі дипломатичний шлях врегулювання не є можливим.

Він також закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, зокрема розслідування Міжнародного кримінального суду та діяльність Міжнародного суду ООН, а також приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 

Читайте також: Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання
Теги: росія міністр Свобода розслідування Україна Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог прицільно обстрілює Дніпропетровську область
Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі
16 квiтня, 21:06
На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні
На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні
17 квiтня, 18:51
Ворог здійснив запуск ракет з акваторії Каспійського моря
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
1 травня, 06:46
На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки і культури (відео)
На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки і культури (відео)
26 квiтня, 15:19
Потяг зійшов із рейок унаслідок вибуху в Брянській області Росії
Підрив залізниці у Брянській області. Мінтранс Білорусі повідомив деталі
1 травня, 18:19
Вдень в Україні очікується 15-20° тепла
Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня
2 травня, 05:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
28K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
9970
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
5193
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
4899
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
4474
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

У Запоріжжі пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Схвалено комплексний план реформування системи правопорядку – звернення Зеленського
Вчора, 23:27
Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту