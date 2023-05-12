Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Міністр запевнив, що Україна готова бути надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства

Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав на запрошення свого гватемальського колеги Маріо Букаро Флореса. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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«Між нашими країнами тисячі миль, але у нас багато спільного, і ще більше ми можемо досягти разом. Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи — як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут», – заявив міністр.

Він наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес.

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Глава МЗС запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах.

Кулеба окремо закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України.

Глава МЗС також запевнив, що Україна підтримує ініціативи держав регіону спрямовані на подолання кліматичної кризи та стихійних лих. Він також розповів про екоцид, який став наслідком російської агресії та закликав карибських партнерів приєднатися до глобальних зусиль України з подолання наслідків збройних конфліктів для навколишнього середовища.

Основну увагу виступу міністр приділив шляхам досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Він детально ознайомив карибських колег із Формулою миру, запропонованою Президентом Володимиром Зеленським, та закликав держави регіону приєднатися до втілення її елементів.

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Глава МЗС України наголосив, що Формула є єдиним шляхом до реального миру та повторив, що будь-які мирні ініціативи мають поважати два основні принципи: не передбачати територіальних поступок і не вести до заморозки конфлікту замість завершення війни. Він вкотре наголосив, що Росія прагне війни, а не миру, тому наразі дипломатичний шлях врегулювання не є можливим.

Він також закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, зокрема розслідування Міжнародного кримінального суду та діяльність Міжнародного суду ООН, а також приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.