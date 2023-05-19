Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: через падіння уламків виникла пожежа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: через падіння уламків виникла пожежа
Пожежі оперативно ліквідовано
фото ілюстративне

Фактів влучань в області не зафіксовано

Унаслідок нічної атаки дронів по Київській області, влучань не зафіксовано, але через падіння уламків горіла лісова підстилка. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

За словами голови ОВА Руслана Кравченка, цієї ночі тривога тривала більше чотирьох годин. Російські окупанти атакували область БпЛА.

Під час повітряної тривоги активно працювала ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня.

«Внаслідок падіння уламків у двох місцях було виявлено загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовано», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які  рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. Як зазначається, це була десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня з інтервалом між останніми – менше доби.

Як повідомлялося, повітряна тривога в Києві та області тривала з 00:01 до 04:17, а приблизно о 02:20 майже на двадцять хвилин охопила всю Україну. Навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони. 

Теги: окупанти ворог тривога безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» у Луганську, 12 травня 2023 року
У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
12 травня, 18:54
Журналісти показали місцезнаходження російських військових баз у Криму
Полігони, бази та склади: з'явилася мапа понад 200 військових об'єктів ЗС РФ у Криму
10 травня, 10:43
українські захисники на Донеччині знищили РЕБ росіян
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
10 травня, 01:07
ЗСУ завдають значних втрат окупантам
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
6 травня, 06:34
Зеленський: Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
4 травня, 21:19
Наслідки ракетного удару по Павлограду
Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини
1 травня, 23:21
Загарбники декілька разів за день атакували Авдіївку
Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
30 квiтня, 13:48
Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року
Окупанти облаштували бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС – розвідка Британії
27 квiтня, 10:01
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою
Противник тисне на трьох напрямках, за добу відбито 45 атак – Генштаб
23 квiтня, 18:58

Новини

Атака дронів на Київщину: через падіння уламків виникла пожежа
Атака дронів на Київщину: через падіння уламків виникла пожежа
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
Поблизу Києва працює ППО
Поблизу Києва працює ППО
Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин
Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць
Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць
Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА
Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
21K
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
20K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
17K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
16K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
7997
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту