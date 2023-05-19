Атака дронів на Київщину: через падіння уламків виникла пожежа

Фактів влучань в області не зафіксовано

Унаслідок нічної атаки дронів по Київській області, влучань не зафіксовано, але через падіння уламків горіла лісова підстилка. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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За словами голови ОВА Руслана Кравченка, цієї ночі тривога тривала більше чотирьох годин. Російські окупанти атакували область БпЛА.

Під час повітряної тривоги активно працювала ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня.

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«Внаслідок падіння уламків у двох місцях було виявлено загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовано», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. Як зазначається, це була десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня з інтервалом між останніми – менше доби.

Як повідомлялося, повітряна тривога в Києві та області тривала з 00:01 до 04:17, а приблизно о 02:20 майже на двадцять хвилин охопила всю Україну. Навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони.