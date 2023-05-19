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Скільки ракет в місяць може виготовляти Росія: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки ракет в місяць може виготовляти Росія: дані розвідки
Окупанти продовжуватимуть ракетні атаки, доки в них вистачатиме ресурсу
фото ілюстративне

РФ вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння, попри дію міжнародних санкцій

Росія дійсно вичерпала значний запас свого ракетного озброєння під час повномасштабної війни проти України. Однак агресор усе ще може виготовляти десятки ракет на місяць. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

Зазначаєтсья, що РФ вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння, попри дію міжнародних санкцій. Про це свідчать уламки ракет, які ворог застосував під час атак на Україну.

Також є ознаки того, що вони лише нещодавно зійшли з конвеєра, тобто були виготовлені в І кварталі 2023 року.

За даними розвідки, РФ досі здатна випускати щомісяця:

  • до 25 крилатих ракет «Калібр»;
  • близько 35 крилатих ракет Х-101;
  • дві гіперзвукові аеробалістичні ракети Кинджал;
  • до п'яти балістичних ракет 9М723 до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

У розвідці вважають, що Росія продовжуватиме ракетні атаки, доки в неї вистачатиме ресурсу. Агресор може комбінувати засоби ураження, вдаватися до експериментів. Тому завдання України –продовжувати укріплювати ППО.

Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Теги: ракета війна росія окупанти

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