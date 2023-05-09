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Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ
Окупанти накривають Бахмут фосфорними снарядами
фото: скрін із відео

Ворог порушив усі можливі та неможливі правила ведення війни

Застосування окупантами заборонених фосфорних бомб у Бахмуті не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні ворога. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Ворог протягом всієї війни порушив усі можливі та неможливі правила ведення війни, у тому числі й в застосуванні зброї – від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів», – сказав він.

Череватий визнав, що обстріл фосфорними снарядами дуже ускладнював оборону, але це, за його словами, підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українських воїнів.

«Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші воїни вистояли. І це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворога. Наші позиції залишаються, ми стоїмо», – додав речник.

Раніше повідомлялося, що українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку.

До слова, Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут.

Теги: війна росія Бахмут окупанти

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