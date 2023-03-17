Розстріл українського захисника: Лубінець повідомив, що має інші свідчення злочинів РФ

Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно, за згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.

Окрім доказів розстрілу українського воїна Олександра Мацієвського, українська сторона має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази «Слава Україні», на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні. Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ», – заявив омбудсмен.

Він зауважив, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно, за згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання. «Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни», – заявив Лубінець.

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Про кожен такий злочин омбудсмен інформує міжнародну спільноту. За його словами, притягнення російської федерації до відповідальності – не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу.

Нагадаємо, воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.