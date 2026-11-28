Російські терористи атакували Дніпро, у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ, Москва потрапила під атаку БпЛА. Крім того, сталося ураження одного із ключових вузлів нафтової системи Росії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 листопада.

Удар по Дніпру

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у сторону Дніпра фото з відкритих джерел

У ніч на 28 листопада російські терористи атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей.

Атака на Росію

Ураження НПЗ

Пожежа на НПЗ скріншот з відео

Вночі 28 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ.

Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.

Ураження ЛВДС «Самара»

У Росії палає ЛВДС «Самара» фото: соціальні мережі

Вночі 28 листопада у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.

Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга».Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals.

БпЛА полетіли на Москуз

Москва потрапила під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Починаючи з 23:10 27 листопада мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито знищення 48 дронів.

Через загрозу з повітря роботу аеропортів Внуково та Домодедово тимчасово обмежували, а аналогічні заходи безпеки вводили також у повітряних гаванях Калуги, Пензи, Саратова та Тамбова.

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