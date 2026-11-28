Наслідки російського вторгнення в Україну вражають масштабами руйнувань житлових кварталів і лікарень, стражданнями вцілілих та величезною кількістю загиблих, серед яких щонайменше 18 тис. цивільних.

Втрати Росії, які Москва роками ретельно засекречувала, виявилися колосальними – хакерські групи Cyber Partisans та Silent Crow отримали доступ до 11 млн російських свідоцтв про смерть, і цей масив даних вказує на загибель майже пів мільйона росіян в Україні з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Цифри втрат армії РФ важко осягнути: за дев’ять років війни в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тис. військових, тоді як торік лише за один тиждень боїв в Україні загинуло понад 5 тис. російських солдатів. Майже 90 тис. життів коштував Росії штурм Покровська, де до війни мешкало всього 60 тис. людей, а понад тисяча російських військовослужбовців вчинили самогубство.

Оскільки нова мобілізація вкрай непопулярна, Кремль робить ставку на великі грошові виплати, від яких не можуть відмовитися бідні верстви населення, а також вербує іноземців – зокрема громадян Колумбії та Нігерії, часто обманом. На фронті вже загинули понад 7 300 іноземних найманців, і ця статистика навіть не враховує втрати серед північнокорейських військових, які оцінюють у близько 2 000 осіб.

Повністю приховати таку кількість смертей неможливо, проте, знищивши опозицію та незалежні медіа, Володимир Путін захистив себе від внутрішнього спротиву. Державна пропаганда подає безглузду загибель у загарбницькій війні як «славну жертву», а рекрутинг переважно з депресивних сільських регіонів дозволяє не зачіпати жителів Москви та Санкт-Петербурга, завдяки чому Кремлю не загрожують соціальні потрясіння. Замість того щоб шукати вихід із війни, величезні втрати лише підштовхують Путіна добиватися хоча б якоїсь перемоги, щоб виправдати цю ціну.

На тлі фактичного застою на фронті та болючих українських ударів по Керченському мосту чи російських суднах, включно з новим військовим кораблем у Лівії, Москва посилює терор проти українських міст – цього року кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а протиповітряна оборона України ослабла через блокування супутникового зв'язку Starshield.

Водночас політична підтримка Києва на Заході стикається з серйозними викликами. Попри нещодавній заклик президента США Дональда Трампа до Путіна відмовитися від агресії проти європейських територій, дружня риторика американського лідера дає Кремлю надію, що Вашингтон зрештою відмовиться від підтримки України. Політичні настрої змінюються і в Європі: опитування свідчать, що більшість німців нині виступають проти надання зброї Києву, а у Франції фаворитка президентських перегонів від ультраправих Марін Ле Пен заявляє про брак коштів на допомогу, тоді як лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон відкрито симпатизує Москві.

За таких умов союзники України намагаються зафіксувати довгострокові гарантії підтримки, поки зберігається політичне вікно можливостей. На саміті лідерів ЄС у Брюсселі Фрідріх Мерц пригрозив накласти вето на наступний семирічний бюджет Євросоюзу, якщо не буде затверджено окрему позику для України на 45 млрд євро.

Крім того, Берлін просуває перехід до ухвалення майбутніх фінансових рішень більшістю голосів замість принципу одностайності, щоб убезпечити Київ від політичних коливань в окремих країнах. На тлі ескалації бойових дій та посилення російської гібридної агресії в Європі єдність і рішучість країн ЄС та інших учасників «коаліції охочих» є критично важливими як для виживання України, так і для безпеки самого Заходу.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про неминучість відповіді на українські удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ. Відповідну заяву очільник Кремля зробив під час наради з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

Путін поскаржився, що Україна продовжує атакувати російські енергетичні об’єкти, попри заклики президента США Дональда Трампа. За словами російського диктатора, відповідні дії РФ на удари Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу неминучі, і «про це всі мають знати».