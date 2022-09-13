ЗСУ вдалося запровадити процедуру розвідки і спостереження НАТО

Член ГО «Аеророзвідка» Ярослав Гончар: «ISTAR забезпечує ситуаційну обізнаність наших військ»

Наразі вдалося запровадити у Збройних силах України натівську процедуру ISTAR (розвідка, спостереження, виявлення цілі та рекогносцирування). Що це за практика та як вона допомагає українським військовим у протистоянні російському агресору, в інтерв’ю «Главкому» розповів підполковник, член громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар.

За словами військового, процедура ISTAR об’єднує кілька функцій війська на полі бою.

«Нам вдалося запровадити у Збройних силах натівську процедуру, яка має абревіатуру ISTAR (розвідка, спостереження, виявлення цілі та рекогносцирування). Це практика, яка об’єднує кілька функцій війська на полі бою, щоби допомогти силам оборони ефективно використовувати та керувати інформацією, яку вони збирають. ISTAR включає у себе пошук інформації, спостереження і цілеуказання. Ми ввели цю практику до складу органів управління штабів підрозділів, які забезпечують процеси збору, обробки та розповсюдження різного роду інформації», – зазначив він.

Як пояснив Ярослав Гончар, люди, які зараз діють у рамках підрозділів ISTAR, забезпечують інформацією всіх зацікавлених користувачів: від бійця на рівні найменшого відділення, до рівня командувача всього угрупування військ.

«Наявність ISTAR забезпечує ситуаційну обізнаність наших військ. Саме обізнаність є нашою перевагою, важливим фактором на полі бою. На боці того, хто більш обізнаний та проінформований, є ініціатива. Алгоритм бойових дій формується із цієї ситуаційної обізнаності», – сказав член громадської організації «Аеророзвідка».

За словами Гончара, це запровадження у ЗСУ є експериментальним, і поки рано говорити, наскільки успішним. Водночас підполковник ЗСУ наголосив, що у певних підрозділах дуже добре приживається ISTAR, вітається і посилюється співпраця, ефект нового процесу помітний.

«Успішність тут залежить від людського фактора. Хтось більш відкритий до інновацій, хтось навпаки є консерватором, каже, мовляв, я усе життя так робив і усе було добре, і нічого нового не треба. Вони чинять спротив і не намагаються ввести щось нове», – зауважив він.

Ярослав Гончар також навів низку прикладів, на яких можна побачити успішність впроваджених змін.

«Прикордонники, МВС, СБУ, Збройні сили створили ISTAR-відділи на різних пунктах управління, які взаємодіють між собою і забезпечують більш швидкий обмін інформацією. Це призвело до того, що з’явилась комунікація там, де її раніше не було, навіть не передбачалося. Наприклад, з’явилася можливість напряму обмінюватися інформацією між пунктом управління найнижчого рівня з найвищим рівнем. Це прискорило взаємодію між спостерігачем, який перебуває на передовій і особою, яка планує застосування найбільшої зброї, що є у розпорядженні Збройних сил. Тобто якщо раніше процеси погодження, зведення між собою коригувальника та засобу ураження займали, умовно кажучи, п’ять годин – то зараз, за умови введення такого процесу взаємодії, ця ж функція займає вже 15 хвилин. От вам і якісний показник, з якою швидкістю ми тепер спроможні реагувати на зміну в обстановці на фронті», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил НАТО. Як пояснив президент Володимир Зеленський, Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.

До слова, як повідомила раніше британська розвідка, активний контрнаступ ЗСУ примусив російське військове керівництво вивести з Харківської області частини російських військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Саме її РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.