У Харкові рятувальники завершили пошукову операцію після обстрілу 7 червня

Рятувальники завершили пошукову операцію

У Харкові рятувальники знайшли тіла шістьох людей під завалами підприємства, яке росіяни атакували 7 червня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує «Главком».

З-під завалів цивільного підприємства у Київському районі, що опинилось під ворожими ударами 7 червня, рятувальники деблокували тіло шостого співробітника.

Пошукова операція завершена. 11 червня рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох осіб. Роботи тривали цілодобово.

Внаслідок масштабної російської атаки 7 червня у період з 3:00-5:00 загинули девʼять людей.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків одночасно ракетами, КАБами та дронами. Терехов назвав цей обстріл «найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни». За його словами, за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів.

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову.

До слова, у ніч на 11 червня ворог масовано вдарив по Харкову дронами. Внаслідок нічного обстрілу Харкова у лікарні померло подружжя, які зазнали травм.

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані. Вранці також у лікарні помер її 65-річний чоловік.

12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.

Внаслідок ворожих ударів БпЛА по Харкову постраждало 16 людей, серед них чотири дитини. П'ятеро людей загинули.