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14 танків та 32 бойові машини: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
14 танків та 32 бойові машини: втрати ворога за добу
ЗСУ ліквідували в Україні вже 71 820 рашистів
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 71 820 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 71820 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків – 2686 (+14) од;
  • бойових броньованих машин – 5485 (+32) од;
  • артилерійських систем – 1728 (+4) од;
  • РСЗВ – 383 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 197 (+0) од;
  • літаків – 275 (+1) од;
  • гелікоптерів – 253 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1);
  • крилаті ракети ‒ 352 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од;
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 31 жовтня
Втрати окупантів станом на ранок 31 жовтня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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