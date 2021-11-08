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    Перша китайська астронавтка вийшла у відкритий космос

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    41-річна Ван Япін стала першою китайською жінкою-астронавтом, яка вийшла у відкритий космос - Перша китайська астронавтка вийшла у відкритий космос
    41-річна Ван Япін стала першою китайською жінкою-астронавтом, яка вийшла у відкритий космос
    фото: news.cn

    Ван Япін вийшла у відкритий космос під час місії за межами космічної станції «Тяньгун», яку будує Китай

    Астронавтка Ван Япін стала першою китаянкою, яка побувала у відкритому космосі. Зробила вона це під час місії за межами космічної станції «Тяньгун», яку будує Китай. Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Вихід розпочався 7 листопада о 18:51 за пекінським часом. Астронавт Чжай Чжиган відкрив вихідний люк вузлового відсіку основного модуля «Тяньхе» китайської космічної станції. О 20:28 Чжай Чжиган та Ван Япін по черзі залишили основний модуль та успішно вийшли у відкритий космос.

    На борту космічної станції увесь цей час залишався їхній колега Е Гуанфу. Він взаємодіяв із колегами й допомагав їм під час проведення робіт.

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    Для Чжая Чжигана – першого китайського астронавта, який здійснив вихід у відкритий космос – цей вихід став другим. Минулий був 13 років тому.

    А 41-річна Ван Япін стала першою китайською жінкою-астронавтом, яка вийшла у відкритий космос.

    Нагадаємо, у середині жовтня Китай на пів року відправив у космос трьох космонавтів.

    Нинішній екіпаж під час своєї місії має випробувати системи основного модуля «Тяньхе», працюватиме за межами космічного корабля та проводитиме наукові експерименти.

    Очікується, що термін експлуатації «Тяньгун», що перекладається як «небесний палац», становитиме 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців. У завершеному вигляді вона буде важити близько 90 т, що майже в п'ять разів менше, ніж 420-тонна Міжнародна космічна станція.

    Нагадаємо, раніше NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

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    Теги: Китай космос жінка
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    Перша китайська астронавтка вийшла у відкритий космос