70% українців вважають конкуренцію між держорганами негативною для розвитку країни, – опитування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Найбільшою довірою серед державних структур користуються Збройні сили України...»

Понад 70% українців вважають, що конкуренція або протистояння між державними структурами шкодять розвитку країни. Про це свідчить опитування Active Group.

Так, 43,6% вважають вплив конкуренції між органами скоріше негативним, 27,1% – дуже негативним.

Лише 18,7% вважають таке явище позитивом.

«Найбільшою довірою серед державних структур користуються Збройні сили України – 52,3% опитаних зазначили саме їх. На другому місці – Служба безпеки України (36,5%), а третє займає Головне управління розвідки Міноборони (34,2%)», – йдеться в дослідженні.

Рівень довіри до антикорупційних органів також є помітним: 20,4% респондентів довіряють НАБУ, 13,0% – Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Водночас 24,1% українців не довіряють жодній структурі.

Третина українців (33,1%) вважає, що конкуренція або протистояння між ними є очевидним, ще 19,5% погоджуються з цим частково. Водночас 30% респондентів переконані, що такої конкуренції або немає, або вона малопомітна.

Дослідження проводилося за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 800 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,5%. Період збору даних: 13 вересня 2025 року. 

 

соціум

