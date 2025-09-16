Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Японія встановила демографічний рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Японія встановила демографічний рекорд
Японія показує феноменальне довголіття мешканців
фото із відкритих джерел

Найстаршою людиною є 114-річна Шігеко Кагава, яка проживає в передмісті Нари

Уряд Японії повідомив, що станом на вересень у країні проживають 99 763 людини, яким понад 100 років, із них 88% – це жінки. Про це пише BBC з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Японії, повідомляє «Главком».

Так, у Японії налічується 87 784 жінки та 11 979 чоловіків, які дожили до 100 років. Найстаршою людиною є 114-річна Шігеко Кагава, яка проживає в передмісті Нари. Тим часом найстаршим чоловіком є ​​111-річний Кійотака Мізуно з прибережного міста Івата.

Міністерство опублікувало ці дані напередодні Дня літніх людей, який у Японії відзначили 15 вересня. У це свято нові довгожителі отримують вітального листа та срібний кубок від прем’єр-міністра. Цьогоріч вітатимуть 52 310 людей.

Японія має найдовшу у світі середню тривалість життя, також країна відома тим, що часто тут проживає найстаріша людина у світі. Проте так було не завжди. У 1960-х роках Японія мала найменшу частку людей віком понад 100 років серед усіх країн G7.

Коли у 1963 році уряд розпочав вести статистику довгожителів, то таких було 153. Ця кількість зросла до 1000 у 1981 році та досягла 10 тис. до кінця XX століття.

BBC зазначає, що довшу тривалість життя в Японії пояснюють меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку, зокрема раку молочної залози та простати.

Також завдяки раціону з низьким вмістом червоного м’яса та високим вмістом риби та овочів японці менше страждають на ожиріння. Крім того, японці старшого віку, як правило, частіше за своїх європейських та американських ровесників пересуваються пішки та користуються громадським транспортом, зауважує британський мовник.

А втім, деякі дослідники ставлять під сумнів правдивість даних. Вони припускають, що цифри завищені через ненадійні публічні записи та відсутність свідоцтв про народження.

У 2010 році урядовий аудит сімейних реєстрів у Японії підтвердив неправильний підрахунок. Підозрюється, що деякі сім’ї могли навмисно приховати смерть літніх родичів, щоб отримувати їхні пенсії.

Нагадаємо, у свої 102 роки японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м і став світовим рекордсменом як найстарший чоловік, який піднявся на цю вершину. 

Читайте також:

Теги: довголіття соціум Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Сидоренко та Іван Любиш-Кірдей
Як живеться пораненим на війні. Дві історії: позитивна і не дуже Соціум
8 вересня, 21:00
Японці досягають результатів завдяки регулярному ходінню
Японська інтервальна ходьба стає новим фітнес-трендом у світі
19 серпня, 02:00
Японець встановив рекорд на початку серпня
102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса
21 серпня, 16:55
Токіо сподобалось людям, які хочуть працювати поза офісом
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
25 серпня, 11:20
Дієтологи розповіли про найбільш корисний час для вечері
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
31 серпня, 04:07
Японський принц Хісахіто офіційно досяг повноліття, що робить його першим чоловіком-членом імператорської родини за 40 років, який пройшов цей шлях
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
6 вересня, 08:59
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття
8 вересня, 05:30
Центри проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
10 вересня, 10:59
Японія приєдналася до механізму зниженого прайскепу на російську нафту
Японія запровадила санкції проти виробника ракет «Іскандер» – Зеленський
12 вересня, 15:22

Соціум

Японія встановила демографічний рекорд
Японія встановила демографічний рекорд
Суд у Замбії засудив чоловіків за спробу вбити президента за допомогою чаклунства з хамелеоном
Суд у Замбії засудив чоловіків за спробу вбити президента за допомогою чаклунства з хамелеоном
Туреччина запроваджує заборону на соцмережі для підлітків
Туреччина запроваджує заборону на соцмережі для підлітків
Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію
Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію
Німеччина запустить «біополіцію» для перевірки сміттєвих баків
Німеччина запустить «біополіцію» для перевірки сміттєвих баків
«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)
«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua