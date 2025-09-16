Японія встановила демографічний рекорд

Найстаршою людиною є 114-річна Шігеко Кагава, яка проживає в передмісті Нари

Уряд Японії повідомив, що станом на вересень у країні проживають 99 763 людини, яким понад 100 років, із них 88% – це жінки. Про це пише BBC з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Японії, повідомляє «Главком».

Так, у Японії налічується 87 784 жінки та 11 979 чоловіків, які дожили до 100 років. Найстаршою людиною є 114-річна Шігеко Кагава, яка проживає в передмісті Нари. Тим часом найстаршим чоловіком є ​​111-річний Кійотака Мізуно з прибережного міста Івата.

Міністерство опублікувало ці дані напередодні Дня літніх людей, який у Японії відзначили 15 вересня. У це свято нові довгожителі отримують вітального листа та срібний кубок від прем’єр-міністра. Цьогоріч вітатимуть 52 310 людей.

Японія має найдовшу у світі середню тривалість життя, також країна відома тим, що часто тут проживає найстаріша людина у світі. Проте так було не завжди. У 1960-х роках Японія мала найменшу частку людей віком понад 100 років серед усіх країн G7.

Коли у 1963 році уряд розпочав вести статистику довгожителів, то таких було 153. Ця кількість зросла до 1000 у 1981 році та досягла 10 тис. до кінця XX століття.

BBC зазначає, що довшу тривалість життя в Японії пояснюють меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку, зокрема раку молочної залози та простати.

Також завдяки раціону з низьким вмістом червоного м’яса та високим вмістом риби та овочів японці менше страждають на ожиріння. Крім того, японці старшого віку, як правило, частіше за своїх європейських та американських ровесників пересуваються пішки та користуються громадським транспортом, зауважує британський мовник.

А втім, деякі дослідники ставлять під сумнів правдивість даних. Вони припускають, що цифри завищені через ненадійні публічні записи та відсутність свідоцтв про народження.

У 2010 році урядовий аудит сімейних реєстрів у Японії підтвердив неправильний підрахунок. Підозрюється, що деякі сім’ї могли навмисно приховати смерть літніх родичів, щоб отримувати їхні пенсії.

Нагадаємо, у свої 102 роки японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м і став світовим рекордсменом як найстарший чоловік, який піднявся на цю вершину.