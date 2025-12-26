Боротьба з нелегальним гральним ринком. Глава PlayCity звернувся до НБУ

Геннадій Новіков уточнив, що наразі лише три банки обслуговують гральний бізнес у платіжній системі Mastercard і лише один – за Visa

НБУ має посилити протидію платіжним схемам нелегальних казино та розблокувати доступ легальних операторів до банківських сервісів – Новіков

Нелегальні онлайн-казино в Україні використовують тіньові платіжні інструменти – зокрема P2P-перекази, підміну MCC-кодів і криптовалюти – і ці схеми критично необхідно перекривати, зокрема через проактивну позицію банківського сектору та ефективні рішення Національного банку України (НБУ), заявив керівник державного агентства PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Р2Р-перекази, міскодинг та інші схеми використовує нелегальні організатори для своєї діяльності, і тому для скорочення чорного ринку необхідні ефективні рішення від НБУ і проактивна позиція банківського сектору в боротьбі зі згаданими схемами», – сказав Геннадій Новіков. Водночас за його словами, легальні оператори працюють в умовах суттєвих обмежень щодо приймання платежів і фактично не мають повноцінного доступу до банківських послуг.

«На сьогодні легальний ринок має суттєві обмеження щодо інструментів приймання платежів. Фактично склалася квазімонополія… Це питання можна вирішити лише за активної участі Національного банку України», – зазначив він.

Геннадій Новіков уточнив, що наразі лише три банки обслуговують гральний бізнес у платіжній системі Mastercard і лише один – за Visa, при цьому ці банки «не готові працювати з усіма ліцензійними організаторами», які сплатили збори та отримали право працювати. У результаті, за його словами, коли банки відмовляються обслуговувати легальних операторів, нелегальний ринок продовжує приймати кошти через альтернативні механізми – P2P-платежі, підміну MCC-кодів, криптовалюти тощо.

Голова PlayCity також наголосив, що «дві з трьох ключових проблем» детінізації ринку лежать у площині банківського регулювання, а оцінка частини нелегального сегмента на рівні приблизно 50% означає масштабні бюджетні втрати.

За його словами, якщо торік держава отримала близько 19 млрд грн надходжень від легального сегмента, то приблизно таку ж суму бюджет втрачає щороку через тіньовий ринок, що також несе соціальні ризики, зокрема щодо доступу до азартних ігор неповнолітніх та осіб із залежністю.

Геннадій Новіков додав, що серед практичних пріоритетів для зменшення частки нелегального ринку – блокування нелегальних онлайн-ресурсів і «дзеркал», а також звуження платіжних і маркетингових схем. У цьому процесі, за його словами, Мінцифри залучає до діалогу НБУ.

Раніше у пресслужбі АУОГБ повідомляли з посиланням на президента асоціації Олександра Когута, що завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів і легального бізнесу ринок i-Gaming в Україні має потенціал зростання з 59 млрд грн річної виручки до 70–80 млрд грн. Відповідно, бюджет може отримати додаткові 10–12 млрд грн податків у найближчі два роки. Ключове питання – чи забезпечить держава ефективне та швидке блокування сайтів нелегальних казино та супутньої інфраструктури, що забезпечує їх функціонування.