Окупанти вдарили КАБами по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
Унаслідок влучання пошкоджено цивільну інфраструктуру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На цей час відомо про двох загиблих та чотирьох поранених

У передмісті Харкова та в обласному центрі пролунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту КАБами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, перебували люди», – зазначив він.

Міський голова розповів, що наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Крім того, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, розташовані поряд з місцем удару.

Оновлено о 16:55

За словами мера Харкова, на цей час відомо про двох загиблих та чотирьох поранених унаслідок удару КАБом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих – девʼятимісячна дівчинка.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна. 

Нагадаємо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди.

До слова, голова управління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що РФ готує нову масовану атаку по енергетиці, ймовірний інтервал ударів приблизно кожні 10 днів.

