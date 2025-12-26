Черкащина: наслідки удару російською ракетою по Умані (фото)

Унаслідок ракетного удару постраждали шестеро людей

Через російський ракетний удар по Умані пошкоджено пів сотні будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

«Російська ракета накоїла чимало лиха в місті. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше півсотні будинків: сім зруйновано повністю, один частково», - каже він.

Наслідки ракетного удару по Умані фото: Ігор Табурець

Унаслідок ракетного удару постраждали шестеро людей. Чиновник каже, що комісія фіксує масштаби руйнувань. У громаді розгорнуто штаб допомоги постраждалим жителям.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, російська терористична армія атакувала місто Умань. Внаслідок цього поранено людей.

фото: Ігор Табурець

Як повідомлялося, російські терористи атакували Харків КАБами. Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, восьмеро – постраждали.

До слова, у ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.