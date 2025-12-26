Черкащина: наслідки удару російською ракетою по Умані (фото)
Унаслідок ракетного удару постраждали шестеро людей
Через російський ракетний удар по Умані пошкоджено пів сотні будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
«Російська ракета накоїла чимало лиха в місті. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше півсотні будинків: сім зруйновано повністю, один частково», - каже він.
Унаслідок ракетного удару постраждали шестеро людей. Чиновник каже, що комісія фіксує масштаби руйнувань. У громаді розгорнуто штаб допомоги постраждалим жителям.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, російська терористична армія атакувала місто Умань. Внаслідок цього поранено людей.
Як повідомлялося, російські терористи атакували Харків КАБами. Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, восьмеро – постраждали.
До слова, у ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.
