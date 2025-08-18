Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення

Соціальна допомога родинам найвища в Північній та Західній Європі та найнижчі в Південній та Східній

Виплати родинам відіграють ключову роль у боротьбі з бідністю та сприянні соціальній інтеграції. Вони допомагають підтримувати домогосподарства і особливо важливі для запобігання дитячій бідності. У різних країнах Європи системи соціального забезпечення та допомога родинам суттєво відрізняються. Один із способів порівняти їх – подивитися, скільки кожна країна витрачає на одну людину. У 2022 році країни ЄС витрачали на допомогу родинам в середньому 830 євро на людину. Це на 47% більше, ніж у 2012 році – 566 євро. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Євростату, в ЄС витрати на сімейну допомогу на людину в 2022 році варіювалися від €211 у Болгарії до €3 789 у Люксембурзі. Якщо включити кандидатів у члени ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), то найнижчий рівень допомоги на людину становитиме лише 48 євро в Албанії, за якою слідують Туреччина (57 євро) та Боснія та Герцеговина (59 євро). В цілому родинна допомога найвища в Північній та Західній Європі та найнижчі в Південній та Східній.

За Люксембургом у списку йдуть скандинавські країни: Норвегія (2277 євро), Данія (1878 євро), Ісландія (1874 євро), Швеція (1449 євро) та Фінляндія (1440 євро).

«Скандинавські країни і Франція залишаються одними з лідерами за загальними витратами на допомогу родинам, хоча їх підхід більшою мірою спирається на натуральні послуги, такі як догляд за дітьми, які не повністю відображаються в показниках грошової допомоги на душу населення», – розповіла професор Анн Дагер з Брістоль.

Німеччина (1616 євро), Швейцарія (1375 євро), Австрія (1340 євро) та Ірландія (1026 євро) також витрачають більше 1000 євро на людину. Бельгія (976 євро) та Франція (867 євро) перевищують середній показник по ЄС, але не досягають позначки 1 000 євро.

Нідерланди пропонують допомогу родинам у розмірі 670 євро на людину. Це на 160 євро нижче за середній показник щодо ЄС. Італія (524 євро) та Іспанія (427 євро). Країни-кандидати у члени ЄС пропонують найнижчий рівень сімейної допомоги. Чорногорія (€131) та Сербія (€117) йдуть за Албанією, Туреччиною та Боснією та Герцеговиною, які входять до трійки антилідерів.

