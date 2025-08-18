Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення
Родини отримують соцдопомогу у розмірі €3789 у Люксембурзі
фото із відкритих джерел

Соціальна допомога родинам найвища в Північній та Західній Європі та найнижчі в Південній та Східній

Виплати родинам відіграють ключову роль у боротьбі з бідністю та сприянні соціальній інтеграції. Вони допомагають підтримувати домогосподарства і особливо важливі для запобігання дитячій бідності. У різних країнах Європи системи соціального забезпечення та допомога родинам суттєво відрізняються. Один із способів порівняти їх – подивитися, скільки кожна країна витрачає на одну людину. У 2022 році країни ЄС витрачали на допомогу родинам в середньому 830 євро на людину. Це на 47% більше, ніж у 2012 році – 566 євро. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Євростату, в ЄС витрати на сімейну допомогу на людину в 2022 році варіювалися від €211 у Болгарії до €3 789 у Люксембурзі. Якщо включити кандидатів у члени ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), то найнижчий рівень допомоги на людину становитиме лише 48 євро в Албанії, за якою слідують Туреччина (57 євро) та Боснія та Герцеговина (59 євро). В цілому родинна допомога найвища в Північній та Західній Європі та найнижчі в Південній та Східній.

Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення фото 1

За Люксембургом у списку йдуть скандинавські країни: Норвегія (2277 євро), Данія (1878 євро), Ісландія (1874 євро), Швеція (1449 євро) та Фінляндія (1440 євро).

«Скандинавські країни і Франція залишаються одними з лідерами за загальними витратами на допомогу родинам, хоча їх підхід більшою мірою спирається на натуральні послуги, такі як догляд за дітьми, які не повністю відображаються в показниках грошової допомоги на душу населення», – розповіла професор Анн Дагер з Брістоль.

Німеччина (1616 євро), Швейцарія (1375 євро), Австрія (1340 євро) та Ірландія (1026 євро) також витрачають більше 1000 євро на людину. Бельгія (976 євро) та Франція (867 євро) перевищують середній показник по ЄС, але не досягають позначки 1 000 євро.

Нідерланди пропонують  допомогу родинам у розмірі 670 євро на людину. Це на 160 євро нижче за середній показник щодо ЄС. Італія (524 євро) та Іспанія (427 євро). Країни-кандидати у члени ЄС пропонують найнижчий рівень сімейної допомоги. Чорногорія (€131) та Сербія (€117) йдуть за Албанією, Туреччиною та Боснією та Герцеговиною, які входять до трійки антилідерів.

До слова, за прогнозом аналітиків Morgan Stanley, до 2030 року 45% жінок віком від 25 до 44 років у США житимуть без партнера та дітей. 

Читайте також:

Теги: соцвиплати соціум послуги населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більше чверті населення ЄС не може дозволити собі тижневу відпустку поза домом
Для низки мешканців Європи відпустка поза домом залишається мрією: дослідження
15 липня, 14:34
Німеччина розпочинає війну із пластиковими стаканчиками
Німцям доведеться платити більше за «каву з собою»
15 липня, 10:30
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
21 липня, 15:04
Інструктор армії демонструє методи медичної допомоги під час тренування для цивільного населення
Як діяти у разі війни? Польща готує громадян
22 липня, 18:18
Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: що відомо
1 серпня, 08:34
Дехто перестане отримувати допомогу з серпня
Деякі категорії українців залишаться з серпня без грошової допомоги: в чому причина
6 серпня, 12:29
Ветерану вдалося переобладнати автомобіль під себе
На Львівщині ветеран без рук і ніг вправно водить автомобіль
3 серпня, 18:12
Нове взуття Adidas може зникнути з полиць
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
11 серпня, 11:42
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24

Соціум

Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення
Допомога родинам в Європі: які країни пропонують найкраще соціальне забезпечення
Помер актор фільму «Супермен»
Помер актор фільму «Супермен»
Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму
Через викрадення українських дітей РФ та Білорусь хочуть визнати спонсорами тероризму
В Ізраїлі пройшли масові протести проти війни в Секторі Газа
В Ізраїлі пройшли масові протести проти війни в Секторі Газа
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал
На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
49K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
17K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
7617
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
6688
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua