Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС

Міністерство зазначило, що РФ використовує ядерний об’єкт як інструмент воєнного тиску та шантажу

Міністерство енергетики засудило видачу Російською Федерацією «ліцензії» на експлуатацію одного з енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Рішення, оголошене російським Ростехнадзором у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків. Запорізька АЕС є об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території залишається Державна інспекція ядерного регулювання України. Будь-які «дозвільні документи», видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України», – йдеться в заяві.

Відомство наголосило, що дії РФ суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам агентства щодо ядерної безпеки і захищеності. Вони є черговим підтвердженням свідомої стратегії Росії з використання цивільного ядерного об’єкта як інструменту воєнного тиску, шантажу та дестабілізації.

«Особливе занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. В умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками. Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують «сім непорушних принципів» ядерної безпеки МАГАТЕ», – пояснило Міненерго.

Пресслужба міністерства додала, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучені представники російської державної корпорації «Росатом», яка фактично стала складовою воєнної інфраструктури держави-агресора та несе відповідальність за створення загроз глобальній ядерній безпеці.

«Україна наполягає на негайному та повному виведенні російських військ і всього несанкціонованого персоналу з території Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар, поверненні станції під повний контроль законних і компетентних органів України, а також на безумовному збереженні всіх енергоблоків ЗАЕС у режимі «холодного зупину» до моменту її деокупації», – вказано в заяві.

Крім того, Міненерго звернулося до партнерів з вимогою посилити санкції проти російського атомного сектора.

Нагадаємо, російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років.

За російськими нормативами, видача ліцензії означає підтвердження нібито «необхідного рівня ядерної безпеки» та можливість довгострокової експлуатації об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки й запуску на потужність.

У російських структурах заявили, що отримання ліцензії є частиною процесу інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026–2027 роках Росія планує видати ліцензії ще на п’ять енергоблоків – з другого по шостий.